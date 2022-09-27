Самый знаменитый кремлевский алкоголик пытается 'торговаться' с Западом

Кремлевский алкоголик Медведев пытается "торговаться" с Западом / Коллаж УНИАН

Очередной высер самого знаменитого кремлевского алкоголика, в принципе, является иллюстрацией известной и популярной в темных закоулках вокруг сельского клуба в период танцев фразы - не бейте меня, потому что я такой сильный, что дам сдачи!

Немножко этого, немножко испуганный чиновник без должности также пытается убедить Запад, что им не за что переживать, ибо россия будет наносить ядерный удар только по Украине.

Эти угрозы являются следствием нескрываемого страха и удивления от того, что Украина, оказывается, на поле боя на своей территории способна нанести россии военное поражение, что составит экзистенциальную угрозу существованию российской федерации.

Государство без ядерного оружия с меньшей в разы армией и в десятки раз меньшим потенциалом способно угрожать существованию России - что это, как не признание импотенции правящего класса России? Медведев осторожненько пишет "представим". Но вряд ли он пишет о чем-то, что уже не "представил".

То, что, на первый взгляд, может казаться пьяным бредом недонаполеона, на самом деле является вполне осмысленным, просчитанным и рациональным страхом авторов войны в Украине - каждая существенная победа Украины на поле боя влияет на внутреннее и внешнее положение россии настолько сильно, что способна поставить под угрозу безопасность правящего режима, их личную безопасность и жизнь, а в итоге - существование россии в нынешнем виде.

Представляется, что беспорядки в Дагестане будут быстро и жестоко подавлены. Но с большой вероятностью можно прогнозировать, что в случае несостоятельности Путина и Ко быстро и победно закончить войну в Украине (а это сейчас наиболее вероятный сценарий) подобные бунты, восстания или беспорядки будут стихийно возникать в разных точках рф и в дальнейшем.

Так выглядит, что Вооруженным силам Украины нужно пересекать международно признанные границы Украины, чтобы создать экзистенциальную угрозу существованию рф. Колосс оказался на глиняных ногах. И понятно же почему - архитектор был откровенный шизофреник, а прорабы стройки какие-то там братья ротенберги украли большую часть денег на бетон.

Онвамнедимон, которому каждый взгляд из окна любой из своих резиденций наглядно иллюстрирует, какого масштаба достигло хищение и моральное падение в россии, понимает шаткость своего и "своих падельников" положения лучше других.

Поэтому и пытается завуалированно "торговаться" с Западом - ну, дайте нам прикончить Украину, и у нас не будет никакой нужды трогать ваши прекрасные Брюссель, Лондон и т.д. Базарная лексика сообщения - это лишь маскировка - мимикрия под глубинный народ - чтобы никто не догадался.

Медведев боится западного оружия и сноровки, с которой его применяет Украина. Он не верит в возможность скорой и легкой победы над Украиной и пытается найти аргументы убедить Запад не вмешиваться. Конечно, часть российских аргументов (энергоносители, продовольствие, тайные операции по подрыву действующих в Европе правительств) остаются вне рамок, хотя, без сомнения, именно на них от возлагается больше всего.

Но "ядерный аргумент" России не сработает на Западе.

Степень противостояния рф с демократическим миром уже настолько высок, что ни один вменяемый политик, военный или обозреватель не верят в то, что уступки в Украине принципиально изменят ситуацию.

Кроме того, ядерная угроза до момента применения ядерного оружия - это устойчивый фактор. То есть даже если резко прекратить поддерживать Украину, "ядерный аргумент" все равно останется у России. Более того, успешное применение ядерного шантажа в Украине станет поощрением для россии повторять упражнение снова и снова.

И как знать, какое следующее требование или ультиматум Россия подкрепит угрозами ядерного оружия? Вернуть Нарву? Может Аляску? Заключить ли контракт на поставку российского газа в ЕС по принципу "бери или плати" по цене три тысячи евро за кубометр с бешеной скидкой 50%? Последние пятнадцать лет показали, что любое из перечисленного не является фантастикой.

Поддавшись на ядерную угрозу раз, будет очень трудно не поддаться на нее снова. Поэтому с точки зрения ядерных держав (по меньшей мере, США и Великобритании) в этом случае формальные гарантии безопасности для Украины будут приниматься во внимание только с точки зрения выбора способа реакции и противодействия. Но то, что реакция будет, и никто из здравомыслящих не намерен смиренно отойти в сторону - это наверняка.

Выбор способа реакции на российские угрозы и возможное применение ядерного оружия - наиболее болезненный вопрос для Украины. Для нас единственно приемлемый вариант - не допустить применения оружия массового уничтожения по нашей территории.

Тот вариант реагирования на российскую военную угрозу, что США и их союзники выбрали в прошлом году, явно недостаточен в случае с ядерным оружием. Если о способности Украины выстоять в конвенционной войне можно было спорить, то без всяких сомнений неядерное государство не может выстоять в ядерном противостоянии.

Поэтому для Украины единственный приемлемый вариант - не допустить нанесения Россией ядерного удара.

"Очевидный" с точки зрения российской пропаганды сценарий - "капитулируйте и вам ничего не будет угрожать" неприемлем даже теоретически. Все застенки и массовые или единичные захоронения жертв российской агрессии, что открываются чуть ли не в каждом освобожденном из-под оккупации населенном пункте, все, что мы видим о выжигании на временно оккупированных территориях украинской политической культуры и всего этнически украинского прямо и недвусмысленно свидетельствует - разрушительные последствия капитуляции возможно превзойдут последствия ядерного удара.

К сожалению, пока маловероятен и самый очевидный способ предоставления Украине гарантий ядерной безопасности - размещение на нашей территории ядерного оружия партнерских государств.

Не может быть достаточно быстро реализован и сценарий размещения на территории Украины военных баз или контингентов ядерных держав. Очень грамотно и дальновидно в этом плане работают Польша и Румыния. Даже небольшие - батальон - подразделения стран Канады или ФРГ, которые расположены в Литве, Эстонии и Латвии, являются гарантом того, что нападение на любое из этих государств станет нападением на все страны НАТО.

В вопросе гарантий ядерной безопасности мы, к сожалению, являемся заложниками подходов и тактики, выбранной нашими партнерами. Судя по всему, то, что по показаниям госсекретаря США Блинкена США частно сообщают россиянам на каком-то высоком уровне, достаточно для того, чтобы вызвать отчаянные по содержанию и хамские по форме посты Дмитрия Медведева.

Будет ли этого достаточно, чтобы остановить Россию? Проблема в том, что в отличие от нормальных стран, где политические решения высшего военно-политического руководства базируются на профессиональных советах специалистов, в россии политическое руководство не склонно прислушиваться к профессиональным советам и давно руководит страной по-волюнтаристски. По сути, никакой россии в плане военной стратегии нет. Есть только Путин. И американцы признают, что сомневаются в своей способности доводить до него свои аргументы и в его способности реагировать на эти доводы рационально.

Ситуация сложная и угрожающая, но не безнадежная. Все же более широкая картина включает в себя не только путина с ядерной кнопкой, но и смелые и инициативные Вооруженные силы Украины, непоколебимую готовность Украины защищать себя, ежедневно более бушующее море русского бунта и недовольства, твердость партнеров Украины поддерживать нас дальше в войне и недовольства всех как в россии так и за ее пределами, на кого хотел бы положиться путин, его неспособностью завершить все это военное безумие, за которое без преувеличения начинает платить каждый житель планеты.

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