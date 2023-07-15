Для НАТО по отношению к Украине этот саммит явно не стал победой, даже относительной. Но я не считаю его и "провалом".

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НАТО совершило ошибку, но ее еще можно исправить, считает Фесенко / УНИАН

Я вообще не сторонник крайностей в оценках, а по отношению к саммиту НАТО в Вильнюсе крайности в оценках точно не являются уместными.

Имеющиеся итоги саммита НАТО в Вильнюсе для Украины были достаточно прогнозируемыми. Хотя до последнего момента у многих украинцев были определенные надежды на приглашение в НАТО, пусть и с открытой (отложенной) датой, но вероятность этого была не очень высокой. Положительной для нас сенсации не произошло. Пока идет война с Россией страны НАТО не пойдут на шаги, которые существенно увеличат риски прямого военного столкновения с Россией, которые соответственно могут спровоцировать угрозу ядерной войны.

То, что мы получили на саммите в Вильнюсе, в основном ожидалось – это и создание Совета НАТО–Украина, и подтверждение перспективы нашего членства в НАТО, и политическое заявление о гарантиях безопасности для Украины. И это не Будапештский меморандум. Речь идет о продолжении конкретных форм помощи Украине, которые осуществляются и сейчас. Причем эти гарантии нам предоставили страны "Большой семерки" (G-7), что на мой взгляд является более весомым, чем такие же обещания от НАТО. Потому что главные доноры нашей безопасности сейчас - именно страны G-7, включая Европейский Союз. Следующий шаг - подписание договоров о гарантиях безопасности для Украины с теми же странами "Большой семерки".

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Вместе с нашими партнерами Украине удалось завоевать подтверждение о том, что нашей стране не нужно будет выполнять План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Напомню, что еще два года назад нам даже ПДЧ не обещали. И это лучшая иллюстрация больших изменений в отношениях между НАТО и Украиной, которые произошли за полтора года нынешней большой войны между Россией и Украиной.

Так, как правильно отмечают информированные эксперты, есть риск, что некоторые страны НАТО могут попытаться заменить ПДЧ неопределенным и неограниченным перечнем требований к Украине, с помощью которого могут искусственно тормозить движение Украины в НАТО на его завершающем этапе. Но это скорее потенциальный риск. И в связи с этим задача нашей дипломатии – максимально конкретизировать перечень тех реформ, которые нам надо осуществить на пути в НАТО.

Так или иначе, и сама возможность нашего вступления в НАТО, и темпы этого процесса решающим образом будут зависеть от того, насколько очевидной и весомой будет наша победа над врагом. И именно на этом надо сейчас сконцентрироваться Украине и нашим партнерам.

Саммит НАТО в Вильнюсе не стал (и не мог стать) судьбоносным и переломным для нас в отношениях с НАТО, но его итоги являются для нас выполнением программы-минимум, поэтому их можно считать достаточно удовлетворительными и относительно позитивными на данный момент. Это новый политический плацдарм, с которого мы можем двигать дальше евроатлантическую интеграцию Украины.

А вот для НАТО по отношению к Украине этот саммит явно не стал победой, даже относительной. Но я не считаю его и "провалом". В шутку перефразируя Талейрана, это хуже - это ошибка. Она заключается в выборе половинчатых и недостаточно эффективных решений, и отсутствии решительных действий. Тем не менее, это пока тактическая ошибка. Она не является фатальной, ее еще можно исправить. Время и возможность для этого будут.

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