Заявления членов НАТО о неизбежности компромиссных переговоров однозначно истолковываются в Москве, Тегеране, Пхеньяне.

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НАТО признало своепоражение перед Россией, считает Гармаш / УНИАН, 36 ОМБП имени Михаила Белинского, скрин

Разговоры лидеров натовских стран о неизбежности переговоров с РФ до конца года - это признание НАТО своего поражения перед россией.

Значит, они признают, что весь блок, заявляющий о бессрочной поддержке Украины и своем единстве, не способен экономически и политически тягаться с РФ в ведении войны.

Нас предупреждают о сокращении объемов помощи и уменьшении желания помогать.

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Но при этом забывают, что и для Путина, и для Китая, и для всех авторитарных и тоталитарных режимов в мире это война не россии с Украиной - это война тоталитарного Востока с демократическим Западом.

И заявления членов НАТО о неизбежности компромиссных переговоров однозначно истолковываются в Москве, Тегеране, Пхеньяне, Пекине и т.д как оценка Западом своих возможностей, признание их несостоятельности, просьба о переговорах с агрессором и согласие уже сейчас на компромиссный мир...

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