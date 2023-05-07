НАТО после войны нам все даст... Или нет?

Даже после окончания войны советское оружие будет оставаться основой для украинской армии.

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Украине придется и в дальнейшем работать с советскими образцами вооружения / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Сейчас в Украине существует миф, что после окончания войны мы быстро перейдем на оружие НАТО и нам не надо будет ни о чем волноваться.

На эту тему мы также поговорили с производителем боеприпасов. И он считает, что даже по самому оптимистичному сценарию этот процесс может занять очень много лет.

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Вот например из-за активных поставок западной артиллерии в обществе царит убеждение, что мы скоро полностью перейдем на калибры стандартов НАТО.

Но по факту даже сейчас львиная часть артиллерии в Украине это все советское оружие. И нам сейчас критически не хватает 122 мм снарядов, реактивных снарядов для системы Град, а также боеприпасов для мин.

И даже после окончания войны, это оружие будет оставаться основой для украинской армии.

Власть, думаю, это тоже прекрасно понимает. И понимает, что может до окончания войны поставки оружия будут идти, но есть реальный риск, что после ее окончания объемы резко упадут. Однако вместо того, чтобы откровенно признаться в наличии этой проблемы, обществу впаривают идею о НАТО, которое все нам даст.

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