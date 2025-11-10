НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войны

Из мемуаров бывшего Генерального секретаря НАТО Столтенберга.
О создании бесполетной зоны над Украиной после полномасштабного вторжения РФ:
"Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, прежде всего нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО".
"А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить, и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы не готовы этого делать".
"Как заявил Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины".
Ну что тут скажешь... Они не были готовы...
Можно подумать что РФия тогда была готова к войне с НАТО.
Если бы они тогда решились хотя бы на контроль неба россияне бы остановились. У них был план на СВО, а не большую войну.
Мы на самом деле тоже не были готовы, но у нас не было выбора. У них выбор был - между действием и бездействием. Они выбрали бездействие. И это был ошибочный выбор.
О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
