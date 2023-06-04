Если на учениях в Финляндии случится сбой навигации и войска заблудятся, финны могут случайно восстановить территориальную целостность в границах 1938 года.

https://opinions.glavred.info/nato-elegantno-pokazyvaet-kremlyu-chto-u-nego-dyra-v-oborone-10475074.html Ссылка скопирована

НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в обороне, считает Копытько / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Что там в НАТО? Политические заявления относительно Украины – это одно. Но есть и другое.

29.05-09.06 – традиционные, но беспрецедентные по масштабу и составу участников (задействовано более 150 самолётов) учения авиации ArcticChallenge в Северной Европе. Ранее их проводили Норвегия, Швеция и Финляндия. Сейчас – участвуют 12 стран НАТО плюс Швеция и Швейцария (!). Ф15Е, Ф16, Ф18, Ф35, Гриппены, Рафали и Миражи.

29.05 – 02.06 – беспрецедентные по масштабу и составу участников манёвры на финском полигоне Роваярви. Артиллерия и бронетехника. 100 км от границы с РФ. Полигон – крупнейший в Северной Европе. Что-то подсказывает, что натовская военщина будет теперь там тренироваться без перерыва.

видео дня

04-16.06 - учения флотов (более 30 кораблей) НАТО в Балтийском море BALTOPS 23. Принимающая страна - Эстония..

Что было бы раньше?

Раньше бы Россия, помимо традиционного публичного визга, устроила бы зеркальную активность. Какие-то свои экзерсисы, запустила бы авиацию, запустила бы всяких "грибников" через границу, чтоб испортить супостатам праздник и т.д.

А сейчас… тупо тишина. Ничего. Как так и надо.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Проблема в том, что от Печенги (у границы с Норвегией) и до Питера у России очень скудно с войсками. К тому же немалая часть войск уже на кладбищах.

Местность там сложная, но с точки зрения обороны в нынешних условиях – проходной двор. Если партизаны и вооруженная оппозиция заведутся там, мало не покажется.

Если на учениях в Финляндии случится сбой навигации и войска заблудятся, финны могут случайно восстановить территориальную целостность в границах 1938 года. Утрирую, конечно. Но не сильно.

Накануне крупные натовские учения были в Эстонии.

29.05-09.06 – в Румынии также начинаются учения Saber Guardian-23 при участии 13 стран (10 тыс. человек).

Вот такое совпадение.

Чисто с военной точки зрения россияне ОБЯЗАНЫ реагировать.

Но сейчас вся натовская и не только военщина видит, что Москве реагировать просто НЕЧЕМ. Она не справляется с таким количеством входящих.

НАТО элегантно показывает Кремлю, что на северо-западе у них дыра в обороне. И что самая продвинутая часть российской армии – Северный флот – не вытянет. Поэтому в Арктике будет грустно.

В январе Шаайгу делился планами на счёт укрепления обороны в этом регионе. В Карелии на базе инфраструктуры расформированной 6-й общевойсковой армии планируется создать новый армейский корпус. Кроме этого в целом по РФ планируется 7 мотострелковых полков переформатировать в дивизии (часть - в Западном ВО и на Северном флоте).

Но всё это - время, большие затраты и потребность в массе людей и техники. Откуда это всё брать? Даже российские эксперты осторожно говорят, что все эти планы - фикция.

Тишина по этому поводу в российских эфирах – на самом деле просто оглушительная.

Источник