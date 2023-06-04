УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в обороне

Алексей Копытько
4 июня 2023, 06:37
111
Если на учениях в Финляндии случится сбой навигации и войска заблудятся, финны могут случайно восстановить территориальную целостность в границах 1938 года.
Владимир Путин, НАТО
НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в обороне, считает Копытько / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Что там в НАТО? Политические заявления относительно Украины – это одно. Но есть и другое.

29.05-09.06 – традиционные, но беспрецедентные по масштабу и составу участников (задействовано более 150 самолётов) учения авиации ArcticChallenge в Северной Европе. Ранее их проводили Норвегия, Швеция и Финляндия. Сейчас – участвуют 12 стран НАТО плюс Швеция и Швейцария (!). Ф15Е, Ф16, Ф18, Ф35, Гриппены, Рафали и Миражи.

29.05 – 02.06 – беспрецедентные по масштабу и составу участников манёвры на финском полигоне Роваярви. Артиллерия и бронетехника. 100 км от границы с РФ. Полигон – крупнейший в Северной Европе. Что-то подсказывает, что натовская военщина будет теперь там тренироваться без перерыва.

видео дня

04-16.06 - учения флотов (более 30 кораблей) НАТО в Балтийском море BALTOPS 23. Принимающая страна - Эстония..

Что было бы раньше?

Раньше бы Россия, помимо традиционного публичного визга, устроила бы зеркальную активность. Какие-то свои экзерсисы, запустила бы авиацию, запустила бы всяких "грибников" через границу, чтоб испортить супостатам праздник и т.д.

А сейчас… тупо тишина. Ничего. Как так и надо.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Проблема в том, что от Печенги (у границы с Норвегией) и до Питера у России очень скудно с войсками. К тому же немалая часть войск уже на кладбищах.

Местность там сложная, но с точки зрения обороны в нынешних условиях – проходной двор. Если партизаны и вооруженная оппозиция заведутся там, мало не покажется.

Если на учениях в Финляндии случится сбой навигации и войска заблудятся, финны могут случайно восстановить территориальную целостность в границах 1938 года. Утрирую, конечно. Но не сильно.

Накануне крупные натовские учения были в Эстонии.

29.05-09.06 – в Румынии также начинаются учения Saber Guardian-23 при участии 13 стран (10 тыс. человек).

Вот такое совпадение.

Чисто с военной точки зрения россияне ОБЯЗАНЫ реагировать.

Но сейчас вся натовская и не только военщина видит, что Москве реагировать просто НЕЧЕМ. Она не справляется с таким количеством входящих.

НАТО элегантно показывает Кремлю, что на северо-западе у них дыра в обороне. И что самая продвинутая часть российской армии – Северный флот – не вытянет. Поэтому в Арктике будет грустно.

В январе Шаайгу делился планами на счёт укрепления обороны в этом регионе. В Карелии на базе инфраструктуры расформированной 6-й общевойсковой армии планируется создать новый армейский корпус. Кроме этого в целом по РФ планируется 7 мотострелковых полков переформатировать в дивизии (часть - в Западном ВО и на Северном флоте).

Но всё это - время, большие затраты и потребность в массе людей и техники. Откуда это всё брать? Даже российские эксперты осторожно говорят, что все эти планы - фикция.

Тишина по этому поводу в российских эфирах – на самом деле просто оглушительная.

Источник

НАТО Кремль Алексей Копытько
Реклама

Главное за день

"Беларусь спасет только победа Украины": РБ выступит против РФ при одном условии – Бульба

"Беларусь спасет только победа Украины": РБ выступит против РФ при одном условии – Бульба

03:30 Мир
Количество пострадавших резко возросло: Зеленский отреагировал на удар по Днепропетровщине

Количество пострадавших резко возросло: Зеленский отреагировал на удар по Днепропетровщине

23:50 Украина
Дефолт отменяется: Байден подписал закон и "спас" Америку

Дефолт отменяется: Байден подписал закон и "спас" Америку

22:41 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:37

НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в обороне

05:30

Пионтковский – о дилемме Путина: глава Кремля потеряет и Белгородщину, и ДонбассВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня

03:30

"Беларусь спасет только победа Украины": РБ выступит против РФ при одном условии – БульбаВидео

02:10

Безумный тест на IQ: только гений заметит ошибку на изображении детской вечеринки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Бульба оценил, сколько белорусов желают воевать с Украиной

03 июня, суббота
23:52

Муж Натали Портман изменил актрисе: подробности попали в СМИ

23:50

Количество пострадавших резко возросло: Зеленский отреагировал на удар по ДнепропетровщинеФотоВидео

23:02

"Разжигатель войны не я, а Путин": Шольц поставил на место пророссийских активистовВидео

Реклама
22:41

Дефолт отменяется: Байден подписал закон и "спас" Америку

22:04

Взрыв на Днепропетровщине: оккупанты ударили по жилому дому, под завалами есть людиВидео

21:59

Погибла возле укрытия: стали известны щемящие подробности об умершей 9-летней девочкеВидео

21:20

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом поднимается столб дымаВидео

21:12

Что лучше пить в жару горячее или холодное: напиток, который точно утоляет жаждуВидео

20:57

"Глава ГУР умер после ракетной атаки": пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

20:51

Блогерша Воронова пожаловалась, что не может из-за детей сидеть под арестомВидео

20:08

Путин стал посмешищем: диктатор неожиданно дал России новое названиеВидео

19:38

"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание РоссииВидео

19:20

"Жаба-гадюкинг" между Пригожиным и Кадыровым: кто когомнение

19:05

"ПаУза" или "паВза", "фаУна" или "фаВна": Авраменко потряс изменениями в правописанииВидео

Реклама
18:57

Зачем зашивать лавровый лист в подушку: ответ вас удивит

18:53

Случится долгожданная встреча: 3 знака зодиака утонут в любви совсем скороВидео

18:53

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУРВидео

18:34

Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в МолдовеВидео

17:59

Как сделать сметану в домашних условиях: натуральный и вкусный продукт удивит

17:51

У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на ЗападВидео

17:31

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - МинобороныВидео

17:17

"Там никого не было": охранник прямо сказал, почему укрытие в Киеве было закрытоВидео

17:05

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто получил такое правоВидео

16:40

Путин не сталкивал лбами Пригожина и Шойгу и молчит по другой причине – ЯковенкоВидео

16:23

Как правильно – "згодна" или "згідна": языковед объяснил распространенную ошибкуВидео

16:13

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиянВидео

16:12

Бывший муж Ани Лорак снова женился

16:12

"Дети облепили его": оккупанты убили 21-летнего сына известного банкира

15:40

Чем удобрить петунию: пышное цветение никого не оставит равнодушным

15:25

Нужно ли чистить мойву перед тем, как жарить: вас удивит неожиданный ответ

15:04

"Идет захват территории": Пригожин в истерике собрался воевать за БелгородщинуВидео

14:58

Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой

14:29

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежищеВидео

14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

Реклама
14:22

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять