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Насыщенный июнь на важные события для Украины: что стоит знать

Владимир Фесенко
27 июня 2024, 06:10
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Символично, что эти два события произошли почти одновременно. И европейская интеграция Украины, и наше сопротивление российскому нашествию.
Насыщенный июнь на важные события для Украины: что стоит знать
Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Июнь оказался очень насыщенным на важные события для Украины. 25 июня произошли еще два знаменательных события.

Во-первых, официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это качественно новый, предфинишный, но длительный и очень содержательный этап европейской интеграции Украины. Постоянно слышу вопрос: когда именно мы будем в составе Евросоюза? На самом деле, сейчас надо концентрироваться не на конечной цели, а на сложной и масштабной работе, которую нам надо выполнить, чтобы стать членом Европейского Союза.

Как свидетельствует опыт большинства стран, которые вступали в ЕС за последние 20 лет, сам процесс европейской интеграции является мощным инструментом модернизации, активного развития и различных структурных реформ. Как это ни парадоксально, в данном случае процесс является даже более важным, чем конечный результат. Но только в том случае, если процесс направлен на эффективный результат и движется достаточно быстро.

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Нам еще надо очень много сделать - и в борьбе с коррупцией, и в реальном обеспечении верховенства права, и в обеспечении устойчивого и быстрого социально-экономического развития. Но главное - нам надо выстоять против российского нашествия. И именно это будет решающим условием нашего вступления в Евросоюз.

Для борьбы с российским врагом, который пытается уничтожить и украинское государство и нашу европейскую мечту, нам очень нужна международная поддержка, и не только оружием. Крайне значимым является международное-правовое осуждение российской агрессии против Украины. И именно в этом контексте я рассматриваю второе знаменательное событие 25 июня - Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест ныне бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. МУС продолжает работать в расследовании преступлений российских руководителей против Украины. Очень надеюсь, что это не последние такие ордера Международного уголовного суда. А в перспективе должны быть и приговоры международного правосудия российским преступникам.

Символично, что эти два события произошли почти одновременно. И европейская интеграция Украины, и наше сопротивление российскому нашествию, и международно-правовая оценка (пусть и предварительная) преступлений российских руководителей против Украины - это взаимосвязанные процессы. И их связь надо сохранять, укреплять и двигать дальше.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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Евросоюз война в Украине Владимир Фесенко Вступление Украины в Евросоюз
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