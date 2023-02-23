УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Когда следующий Рамштайн и что будут обсуждать

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

23 февраля 2023, 06:20
Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин.
база Рамштайн, Германия, министры обороны
Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин, говорит Снегирев / Фейсбук Анны Маляр

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта, вероятно, оно будет проходить онлайн.

Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин. Среди которых - изменение отношения Запада к так называемым "красным линиям", которыми мир периодически пугает Россия.

Запад увидел возможности эффективного применения предоставленного им оружия ВСУ. Кроме того, произошло изменение самого характера поставляемого оружия.

видео дня

Если раньше наши иностранные партнеры прислушивались к так называемым "красным линиям", которые пытается навязать Россия, то сейчас четко дали понять российскому диктатору Владимиру Путину, что на эти политические российские сентенции уже никто обращать внимание не будет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.

Во время брифинга Остин и Милли заявили, что США не располагают информацией, попытается ли рф в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она эту атаку.

Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Стоит заметить, что по оценкам Кильского института мировой экономики (IfW), Украина еще не получила по меньшей мере четверти тяжелого вооружения, которое пообещал предоставить Запад. Согласно исследованию, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Украине с января 2022 года на сумму 73 миллиарда евро, а ЕС - 54,9 миллиарда евро.

Напомню, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции, а вопрос предоставления Киеву самолетов "будет решен положительно".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

война в Украине Дмитрий Снегирев Рамштайн встреча
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:45

США могут обнародовать данные разведки о планах Китая поставлять оружие РФ – WSJ

06:20

Когда следующий Рамштайн и что будут обсуждатьмнение

05:44

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

05:00

Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

03:55

Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

03:12

Настя Каменских показала лицо в близи - без макияжа видно каждое несовершенство

02:42

"Что в розовый туалет, что в храм Господний": отчаявшаяся Волочкова заявилась в церковьВидео

01:35

Дипломат пояснил, какова общая позиция Запада по поводу будущего РоссииВидео

Реклама
00:20

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делатьВидео

22 февраля, среда
23:55

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

23:46

РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-ИгнатВидео

23:20

Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под УгледаромВидео

23:09

Адвокат Кивы Шевчук жалуется на Найема за то, что он мешает попасть в Высший совет правосудия

22:53

Британия может первой дать Украине истребители: в ОП сделали оптимистичное заявлениеВидео

22:40

Танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину - ДудаВидео

22:26

Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - ЕрмакВидео

22:07

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторженияВидео

21:48

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

21:45

Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег МудракВидео

Реклама
21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

Реклама
17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять