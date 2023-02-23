Когда следующий Рамштайн и что будут обсуждать

Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин.

Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин, говорит Снегирев / Фейсбук Анны Маляр

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта, вероятно, оно будет проходить онлайн.

Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин. Среди которых - изменение отношения Запада к так называемым "красным линиям", которыми мир периодически пугает Россия.

Запад увидел возможности эффективного применения предоставленного им оружия ВСУ. Кроме того, произошло изменение самого характера поставляемого оружия.

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Если раньше наши иностранные партнеры прислушивались к так называемым "красным линиям", которые пытается навязать Россия, то сейчас четко дали понять российскому диктатору Владимиру Путину, что на эти политические российские сентенции уже никто обращать внимание не будет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.

Во время брифинга Остин и Милли заявили, что США не располагают информацией, попытается ли рф в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она эту атаку.

Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Стоит заметить, что по оценкам Кильского института мировой экономики (IfW), Украина еще не получила по меньшей мере четверти тяжелого вооружения, которое пообещал предоставить Запад. Согласно исследованию, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Украине с января 2022 года на сумму 73 миллиарда евро, а ЕС - 54,9 миллиарда евро.

Напомню, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции, а вопрос предоставления Киеву самолетов "будет решен положительно".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда