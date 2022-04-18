Наступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путин

Украинская армия ждет наступления России на Донбасс / Макс Левин

Мы ждём нового наступления орков на Донбассе. Чему быть – того не миновать. И два раза не умирать.

Наступление орков нам нужно даже больше, чем самим оркам. Потому что это единственный способ окончательно разгромить военную машину Кремля и закончить войну.

Планы Путина понятны:

программа максимум – захватить всю левобережную Украину, Одессу, провозгласить "Новороссию". Потом, со временем, восстановив силы, можно и на Киев снова пойти;

программа минимум – окружить наши войска на Донбассе, взять в кольцо Харьков, обрезать коммуникации, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, и предложить переговоры на новых условиях, с позиции силы.

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Наши цели тоже кажутся очевидными. Я не знаю планов верховного командования (и это хорошо), но ясно, что нам надо выстоять, разгромить бронированные кулаки врага, измотать в оборонительных боях его пехоту, а дальше, уже на плечах отступающего противника гнать этих мразей до самой границы.

Мы не можем проводить масштабные наступательные операции, потому что у нас практически нет авиации, совершенно недостаточно танков и мало артсистем.

Мы можем жечь технику противника в обороне – ручными противотанковыми средствами, но не можем с гранатометом наперевес наступать. Поэтому есть проблемы с деблокадой Мариуполя, с освобождением Мелитополя...

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Нам нужны сотни современных танков и БМП, а нам со скрипом дают десятки безнадежно устаревших бронированных машин. Нам нужны самолеты – не дают ничего.

Поэтому да – ждём вражеского наступления.

Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер