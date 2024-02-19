Наступление по всем фронтам: что нужно знать

Вместо оперативной паузы, которая по логике вещей должны была наступить после захвата Авдеевки, командование РОВ избрало другой путь.

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ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скриншот

В настоящее время РОВ проводит ряд наступательных операций по большей части фронта.

На Бахмутском направлении продолжается наступление РОВ севернее и восточнее Ивановского, силами 217-го ВДП 98 ВДД и 102-го МСП 150 МСД 8 ОВА. Предпринимает попытки штурмовых действий западнее Клещиевки силами 1008-го МСП 6 МСД 3 АК и восточнее Андреевки силами 1194-го МСП 6 МСД 3 АК.

На Лиманском направлении давит юго-восточнее Выемки силами 51-го ВДП 106-й ВДД. Интенсифицировал штурмовые действия восточнее Ямполивки силами 31-го и 37-го МСП, 19 ТП 67 ИМД 25 ОВА). Продолжил давление восточнее Терны силами 283-го и 488-го МСП 144-й МСД 20 ОВА.

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На Купянском направлении продолжил наступательные действия северо-западнее Синьковки силами 25-й и 138-й ОМСБр 6 ОВА и восточнее Ивановки силами 7-го ОМСП 11 АК.

Активизировались в Запорожской области, предпосылкой чему было объединение ГВ "Днепр" и ГВ "Запорожье" в единую ГВ "Днепр", которая теперь насчитывает почти 130 тыс л.с, а общий механизированный ресурс составляет:

Танки – более 650 ед;

ББМ – около 2 тыс ед;

Ствольная артиллерия – 900 ед;

РСЗО – около 200 ед.

Командование РОВ, на кураже после захвата Авдеевки пытается не только продемонстрировать, что они могут "наступать", но и воспользоваться окном возможностей, когда СОУ испытывают острый дефицит боеприпасов. С учётом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии.

Пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБ без ограничения, РОВ прощупывает и продавливает практически всю линию фронта.

Вместо оперативной паузы, которая по логике вещей должны была наступить после захвата Авдеевки, в рамках которой должен был бы начаться процесс восстановления потерь, командование РОВ избрало путь, выжимать пока есть возможность максимум из своих подразделений.

К чему это приведёт? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций – да, мы должны быть морально готовы. Но с учётом нынешних целей и возможностей, в выборе иной тактики мы предельно ограничены, концентрируясь на количестве уничтоженного врага, без жесткой привязки к позициям.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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