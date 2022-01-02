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Наступление отменяется – России нечем воевать

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

2 января 2022, 06:55

У Путина нет той армии, о которой он рассказывает на пресс-конференциях

России нечем воевать, потому разговоры о подготовке к наступлению - лишь игра США
Нагнетание обстановки по поводу того, что "Путин завтра нападет", закончится недели через три-четыре / Reuters

Если выстраивать прогноз о том, какое развитие в 2022 году может получить война России против Украины, то можно сказать одно: статус-кво сохранится, до лета – точно. Это обусловлено тем, что сейчас в Германии идет процесс смены власти, а весной во Франции будут президентские выборы. Соответственно, нормандский формат собраться не сможет.

Нагнетание обстановки по поводу того, что "Путин завтра нападет", закончится недели через три-четыре. Это нагнетание в большей мере было политической игрой США с Россией, в которой Украина была лишь инструментом.

А так, в 2022 году Россия будет продолжать периодически давить на Украину, что будет выражаться в увеличении количества обстрелов и нанесении нам потерь.

Никаких неожиданных и резких тенденций в новом году не предвидится. Прежде всего, потому что стратегия Украины остается неизменной: она настаивает, в первую очередь, на прекращении огня. А без политических уступок со стороны Киева Путин не захочет встречаться с украинским руководством.

На политические уступки украинская власть не пойдет, поскольку они могут привести к свержению самого Зеленского. То есть Украина не пойдет ни на реализацию "формулы Штайнмайера", ни на создание "госсовета"... Соответственно, точек соприкосновения в переговорном процессе у сторон нет.

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Кроме того, США не будут решать напрямую с Россией никаких вопросов по Украине. Потому что даже сейчас ясно, что политика Белого дома состоит в том, чтобы использовать Украину как инструмент и главный рычаг давления на Россию. Так что Вашингтон с Москвой ни о чем договариваться не будет – он будет Украиной давить на Россию.

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Все разговоры о том, что завтра Путин пойдет в наступление на Украину (не пойдет – он даже не формирует ударную группировку войск, чтобы осуществить такое нападение), разгоняют США. Таким образом, они заставляют Россию постоянно оправдываться. А в переговорах сторона, которая оправдывается, всегда в проигрышной позиции.

Даже ультиматум России не подтолкнет Штаты к каким-либо договоренностям.

США и Россия делят геополитические сферы влияния. И Штаты пытаются поставить Россию в жесткие рамки условий, особенно по европейскому континенту и европейскому рынку. Идет глобальная политическая игра по переделу сфер влияния.Читайте такжеСтарая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимой

Так что и в переговорном процессе особых трансформаций в 2022 году не предвидится. Никаких ярких прорывов и событий – тоже. Для этого ни у одной, ни у другой стороны нет сил и средств, а в военном отношении – тем более.

Россия хоть и хвастается какими-то военными достижениями, но посмотрите на закупки вооружения – РФ сворачивает все свои основные военные программы. Нет у Путина той армии, о которой он рассказывает на пресс-конференциях. России попросту нечем воевать. Плюс все российские военнослужащие разбросаны по зимним квартирам по территории Западного и Южного военных округов, и что-то не видно, чтобы они все приближались к границе, сидели в палатках и грели моторы, чтобы в какую-то ночь внезапно перейти границу с Украиной. Так что никакое наступление пока не планируется.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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