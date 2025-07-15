Наступление на Украину в течение 60 дней или новая страшилка от Путина

Я даже не знаю, как это комментировать, а ведь спрашивают.

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Путин и войска РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скриншот с видео

Очередная страшилка от путина: В течение 60 дней ожидается большое наступление россии, цель которого - полностью оккупировать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Об этом, по версии издания Axios, путин заявил в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Я даже не знаю, как это комментировать, а ведь спрашивают. Всё, что я могу сказать – ФСО перед звонком Дональду Трампу деду просто в очередной раз провтыкали дать таблеток.

видео дня

То о чём сказал путин Трампу не реализуемо от слова совсем. Форсировать Днепр? Захватить Запорожье? Закрыть всю Донецкую область? Армия, которая сточила зубы о Часов Яр? Армия, которая на Покровск год уже как готовит наступление? Армия, которая разбила лоб о Волчанск и стёртый с лица земли населённый пункт Юнаковку?

Следует понимать, что если описываемое Axios и вправду прозвучало из уст путина, а я в этом не сомневаюсь, ведь дед и вправду очень часто, примерно 24/7, бредит, то это была попытка восхитить и доминировать над Трампом. Мол, меня не остановить. Вот сейчас будет очередное мега-эпическое наступление, и я позахватываю всё, что только захочу, поэтому я доминирую – я хозяин положения.

Разумеется, с Дональдом Трампом такой тон разговора, особенно с учётом того, что президент США себя настойчиво позиционировал как миротворца, недопустим. Я даже не удивлюсь, что именно такая борзость питерской шпаны его больше всего и взбодрила.

Предвкушаю, что сегодня это будет темой номер 1 сегодня в наших СМИ, но главное, чтобы эти СМИ не перегибали, а хотя бы поясняли, что у РОВ нет возможности проводить такие общевойсковые операции, с соответствующими результатами.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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