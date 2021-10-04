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Настоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

4 октября 2021, 06:49

Интервью Пугачева интересно в большой степени не тем, что он сказал, а тем, о чем предпочел умолчать, ибо просто жить хочет.

Пугачев во время интервью у Гордона / скриншот

В сети активно обсуждают огромное пятичасовое интервью бывшего путинского дружка, банкира С. Пугачева Д. Гордону. Разброс оценок от "откровения Хлестакова" до "интереснейший, ошеломляющий инсайд". У меня другое видение ситуации. Это хорошо продуманный вброс, который при всем многословии и хлестаковщине обходит действительно острые для Путина темы. Интервью Пугачева интересно в большой степени не тем, что он сказал, а тем, о чем предпочел умолчать, ибо просто жить хочет.

Итак, действительно болезненные для Путина темы:

1. Тайная семья и куча детей от Кабаевой (пять - по сведениям New York Daily News, точно не меньше трех). Пугачев соскочил с этой сверхсекретной темы, мол, не в курсе дела. Еще бы, все знают, как болезненно к таким утечкам относится Путин. В свое время целая газета "Московский корреспондент" была уничтожена из-за публикации о его связи с Кабаевой.

2. Личные капиталы Путина, в том числе на подставных лиц в офшорах.

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Читайте такжеМог ли Путин подхватить коронавирус и грозит ли ему смерть: инфекционист оценил рискиПугачев много говорит о том, что Путину принадлежит вся Россия и ее жители, включая проживающих там олигархов. Отчасти это так. Но (см. пункт 1.) у него целый выводок детей. Когда диктатор неизбежно умрет, халява для них закончится. Путин не мог не позаботиться об их будущем – он должен был сделать так, чтобы они получили его личный капитал по наследству. Известна история с многомиллиардными счетами панамского офшора, записанного на имя виолончелиста Ролдугина. Судя по всему, это только верхушка айсберга и существует целая сеть путинских офшоров, оформленных на подставных владельцев. Туда олигархи переводят деньги, как и в офшоры Ролдугина или в офшоры, которые финансировали строительство дворца под Геленджиком. Вскрыть эту сеть, означало бы вытащить на свет божий тайные личные капиталы Путина и подставить их под угрозу международных санкций. За такое от кремлевского старичка можно получить Новичка в трусы. Пугачев, наверняка, много знает на эту тему, но молчит о конкретике и ограничивается общими фразами.

3. Криминальная деятельность Путина, Патрушева, других питерских братков и чекистов, включая контрабанду наркотиков, воровство бюджетных средств, взрывы домов в Москве и Волгодонске накануне выборов.

Это еще одна опасная для Кремля тема, о которой молчит Пугачев (более того, в его интервью тот же Патрушев - не кокаиновый контрабандист и террорист, а практически "могучий старик", идейный реакционер).

Пугачев об этом не говорит, потому что боится, причем в данном случае не только чекистов, но и западных правоохранителей, которые могут заинтересоваться его собственным участием в преступлениях.

viber
Пугачев Владимир Путин Дмитрий Гордон
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