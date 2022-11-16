Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камеру

Вагнеровец, которого казнили кувалдой / скриншот

На первый взгляд, в истории с пригожинским "окувалдеванием" беглеца ничего нового нет.

Историк Алексей Тепляков рассказывал лет десять назад в программе радио "Свобода":

"Большевики превратили дело смертной казни в очень жестокое и тщательно обставленное тайное убийство. Количество садистских способов лишения жизни особенно в период обострения террора просто устрашающее.

По разным регионам примеры один другого страшнее, когда, скажем, в Вологодской области непонятно зачем чекисты рубят приговоренных к расстрелу топорами, потом пьют, и начальник райотдела НКВД говорит: "Какие мы молодцы, не имея прежде подобного опыта, рубили человеческое тело как репу"".

Но нет, всё-таки есть новое. Ключевое слово - "тайное". Тогда правящие садисты убивали тайно. Им и в голову не могло прийти, заснять зверскую расправу на камеру и показывать её в документальной хронике перед фильмами. А их наследники без тени смущения выкладывают ролик с садистским убийством не топором, так кувалдой (кстати, НКВД тоже убивали кувалдами, ломами, деревянными молотками, например, советского полпреда в Китае Ивана Луганца-Орельского и его жену) в интернет.

Наследники палачей НКВД не скрывают свои преступления, а, наоборот, хотят, чтобы о них знали как можно больше людей, знали и боялись, трепетали от ужаса.

Путинская братва даже не понимает - чего тут стесняться. Как для всех бандитов-отморозков, убийство и садизм для неё не грех, а доблесть, признак крутизны.

Главная отличительная черта путинского режима - поразительная беспрецедентная наглость и бесстыдство.

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