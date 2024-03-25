О долгосрочном планировании и мудрости геополитических стратегий.

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США и Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter / Алексей Резников, ua.depositphotos.com

Очень интересный опрос относительно того, кого американцы видят своими союзниками в будущей мировой войне, а кого врагами.

Конечно, большинство украинских обозревателей пишет о том, насколько американцы реально высоко ценят Украину.

Но я обращу внимание на следующее: насколько же враньем была и остается американская ближневосточная политика и сколько в ней было сделано катастрофических ошибок. И сколько потрачено средств в ничто, точнее - в ухудшение ситуации для самих США. Ну и да, в успешность политики в отношении Ближнего Востока не верят и сами американцы.

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В итоге 57% американцев уверены, что Ирак для них враг. То есть война, устранение Хуссейна и все это - было зря. Даже, опять же, сделало ситуацию хуже. Теперь Ирак тупо как чашка Петри для всяких радикальных движений. При бешеном росте численности населения.

Саудовская Аравия - 28% враг против 15% союзник. Да, КСА сейчас пытается стать субъектом, который уравновешенно балансирует между США и Китаем, но тем не менее, партнерство с США до сих пор ключевая гарантия безопасности королевства. Но ведь и КСА можно понять: в вопросе хуситов те же США не помогли, а скорее наоборот. Теперь эта проблема стала масштабнее, потому что иранские прокси закрепились буквально на границе КСА.

Соседний регион, но ситуация подобная. Пакистан. Почти 30 лет поддержки очень специфических пакистанских режимов, в пику партнерству Индии и СССР, которое, на самом деле, никогда не угрожало США и не мешало американским компаниям работать в Индии. В итоге - Индия, естественный враг КНР, США до сих пор доверяет очень ограниченно, а Пакистан быстро переходит под доминантное влияние Китая. Потому что Китай не ставит вопросов по правам человека, ему просто надо усиливать врага Индии.

А, и да, о долгосрочном планировании и мудрости геополитических стратегий и вот это все. Их нет.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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