Наши грабли не уникальны: как Украине победить в войне

Главный вывод из истории заключается в том, что история никогда никого ничему не научила.
Сколько раз я советовал прочитать мемуары Ллойда Джорджа и я уверен что сейчас можно по пальцам пересчитать тех кто это сделал.
А для чего я буду тратить на это свое время? - подумаете вы. Ну как минимум для того, чтобы понимать, что наши грабли не уникальны! Что у нас допускают одни и те же ошибки, которые допускали политики 100 лет назад.
Например, в первые месяцы войны Министерство войны Великобритании тогда никак не хотело признавать такого факта как Снарядный голод. Вот мы до войны разработали стандарты по потреблению снарядов - ими и пользуйтесь.
Причем тогда кабинетных генералов не волновало, что те стандарты безнадежно устарели и уже не соответствовали требованиям новой войны. Что шрапнельные боеприпасы безнадежны в траншейной войне. Что немцы в то время активно использовали инновационные решения, которые совмещали разрушительную силу тяжелой осадной арты и мобильность полевой арты. Британцы к этому пониманию пришли на год позже, потому что генералы не хотели признавать новые реалии.
Также генералы не хотели признавать, что оснащение пехоты пулеметами надо увеличивать в разы.
Если речь шла о каком-то инновационном оружии, то там такая же фигня. Мы не считаем, что нам это оружие понадобится. Парадокс, но это они говорили о танках и траншейных минометах!
И даже если их реальность со временем убеждала, то они элементарно не могли увеличить производство, потому что не знали как.
И вот именно в этот момент у британцев появился экономический лидер, который смог перестроить экономику и увеличить производство оружия, в результате чего они смогли преодолеть этот кризис.
Вообще, чтобы у нас с вами не было тупых споров о том, как должен выглядеть настоящий чиновник, то я вас очень прошу прочитать эту книгу.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.
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