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Нас ждет тяжелое лето

Юрий Богданов
22 мая 2025, 06:10
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Когда Путин будет готов к настоящим переговорам - нам и не нужна будет чья-то помощь за столом.
Нас ждет тяжелое лето
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

О звонке итоговом.

Вот люблю аналитику "БОЖЕ ВСЕ ПРОПАЛО" и "НАСТОЯЩЕЕ ЭТО ПРОРЫВ".

На самом же деле не изменилось примерно ничего.

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Как я вчера и говорил, Трамп после разговора запустил кринжовое "ДАРАГОЙ ДРУГ ВЛАДИМИР". Одновременно с этим публично говорит что может когда-то введет санкции, а может не введет. То есть абсолютно обычный Трамп. Который говорит взаимно противоречивые мысли в рамках одной беседы.

Пугалки про "ТЕПЕРЬ АМЕРИКАНЦЫ ВЫЙДУТ ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ" - они вообще о чем? Во-первых, американцев в переговоры никто и не приглашал. Это Трамп решил превратиться из партнера Украины в посредника (на самом деле - партнера Путина). Поэтому нам такое посредничество и за даром не упало. Во-вторых, на сегодня настоящие переговоры с перспективой закончить войну малореальны.

Люди, которые говорят, что участие США в переговорах это что-то ценное, забывают, что Трамп за столом не пытается нам помочь. Сначала он хотел принудить нас к капитуляции, а сейчас в лучшем случае пытается уговорить на уступки. Это не честный посредник.

Кроме того, когда Путин будет готов к настоящим переговорам - нам и не нужна будет чья-то помощь за столом. Потому что это будет только тогда, когда он не сможет продолжить войну из-за больших рисков. Все, других вариантов просто не существует.

Тогда нам понадобится разве что медиатор. Но Трамп на эту роль не годится, для этого гораздо ближе Турция или какая-то страна арабского Ближнего Востока (например, ОАЭ или Катар). Потому что они основные бонусы соберут именно с посредничества.

Поэтому игра продолжится.

Украина, Европа, адекватные американцы будут пытаться доказать Трампу, что на самом деле Путин его не любит и не уважает. Чтобы подтолкнуть этого ничтожного жалкого нарцисса к хоть каким-то правильным решениям. Хотя бы из чувства "оскорбленного величия".

Одновременно с этим давление на Россию будет усилено доступным на сегодня инструментарием. Европейское оружие и деньги продолжат поступать. Пакеты Джо Байдена - тоже.

Нас ждет тяжелое лето. После него для переговоров будет больше возможностей. Потому что Россия будет слабее.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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