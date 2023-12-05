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Нас ждет новый раунд внутренних разборок

Владимир Фесенко
5 декабря 2023, 08:10
Всем нашим "выдающимся" политикам надо немедленно стулить пельку и прекратить внутренние разборки!
Нас ждет новый раунд внутренних разборок
Виталий Кличко и Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото скриншот, офис президента

Я уже не с грустью, а с ужасом наблюдаю за тем, что происходит в нашей политике в последнее время. Это уже какая-то эпидемия внутренних конфликтов, которая только усиливается.

Посмотрел интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Шпигель (Der Spiegel). Его высказывания о президенте Зеленском выглядят, мягко говоря, как публичная жалоба немецким друзьям на политического соперника, а в Офисе президента это точно воспримут как клевету. В мирные времена все это выглядело бы почти в рамках нашей обычной нормы. Но сейчас война, которая только усиливается. А внутриполитическая ситуация очень нервная. Она к сожалению только ухудшается и ослабляет нас изнутри.

Какими бы ни были мотивы господина Виталия, это интервью будет иметь негативные последствия, и с точки зрения отношения к нам наших международных партнеров, и особенно в сфере внутренней политики, где он лишь подлил масла во внутриполитический пожар, который и так пылает уже около двух недель. И огонь этого пожара может задеть сейчас и мэра Киева. Несомненно, со стороны президентской команды будет ответ.

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К большому сожалению нас ждет новый раунд внутренних разборок. Если этот конфликтный водоворот не остановить, все это может плохо закончиться. Не для тех, кто выясняет отношения, а для страны.

Всем нашим "выдающимся" политикам надо немедленно стулить пельку и прекратить внутренние разборки! Занимайтесь своими непосредственными делами и помощью фронта. Нужно вновь наложить жесткое табу на все внутренние разборки. Сражайтесь с внешним врагом, а не друг с другом. А конкурировать между собой будете, когда поможете нашим воинам выиграть войну.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Фесенко
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