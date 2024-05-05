Нас ждет кровавое лето 2024?

Непуганные российские диверсанты стадами бродят по Европе накануне Олимпиады во Франции и ЧЕ по футболу в Германии.

https://opinions.glavred.info/nas-zhdet-krovavoe-leto-2024-10562867.html Ссылка скопирована

Iris-T / Коллаж Главред, фото УНИАН, Diehl Defence

По данным Financial Times, Россия активизировала свои усилия по подготовке саботажа, пожаров и атак на инфраструктуру в Европе.

Проснулись. Не готовит, а вовсю осуществляет. У меня нет никаких сомнений, что позавчерашний поджог берлинского завода, принадлежащего оборонно-промышленному концерну Diehl, который поставляет Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, дело рук российской агентуры. Так же как и недавний поджог летнего домика главы концерна Rheinmetall, за который взяли на себя ответственность некие левые экстремисты. Мы то этих "экстремистов" хорошо знаем. Баширов и Петров - их фамилии. Российские террористы, как в прошлом советские, могут действовать под разными легендами: ультралевых, ультраправых, исламистов. Но задания и зарплату все равно получают на Лубянке.

Непуганные российские диверсанты стадами бродят по Европе накануне Олимпиады во Франции и ЧЕ по футболу в Германии. Это крайне опасная ситуация. Путин - человек злобный и патологически мстительный. Обид не прощает, может попытаться отомстить за то, что Россию пинками, как шелудивого пса, выгнали из мирового спорта. В качестве исполнителей террористических атак у чекистов всегда найдутся дрессированные "исламисты".

видео дня

Ну и кроме того, таким образом Кремль может попытаться дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, внушить европейцам, что их правительства должны "вместе с Россией" бороться с "исламистами", а не помогать Украине.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред