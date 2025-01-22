Нас ожидает новый шторм

Развал фронта, навязывание шокирующе невыгодных уступок возможны только как следствие внутреннего раздрая.

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Дональд Трамп и война в Украине / Офис президента Украины, скрин из видео

Катится лавина аналитической аналитики на тему характера будущего правления Трампа в условиях монобільшості (2 года).

Самые мудрые и опытные эксперты-прогнозисты уже сделали на публику взаимоисключающие заявления, чтобы в нужный момент выбрать подходящее и сказать "видите! всё, как я говорил(а)! а остальное вырвано из контекста!".

Это касается и нашей войны. Спектр мнений – широчайший.

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Что объединяет эти рассуждения?

Надежда.

Это свойство нормального человека.

Несмотря на все выкладки по ситуации на фронте, наличию ресурсов у противника, настроений в Кремле и т.д. Несмотря на все рациональные аргументы, почему горячая фаза войны завтра не закончится, всё равно сквозит надежда – а вдруг. Пусть мы окажемся неправы, и вдруг.

Ведь прогнули же Израиль на договорённости, которые воспринимаются крайне неоднозначно. Может и с Россией как-то что-то?

Запрос на какое-то быстрое решение существует и растёт, это глупо отрицать.

Многое в этой истории мы, к сожалению, не контролируем. Внешняя помощь задаёт рамки.

А вот на что мы точно можем влиять – это на вектор и градус внутренних дискуссий. Развал фронта, навязывание шокирующе невыгодных уступок возможны только как следствие внутреннего раздрая. Сохранение внутреннего единства даже при условии непреодолимой тяги коллективно бередить зраду резко снижает вероятность всех плохих сценариев.

Собственно, благодаря неуступчивости, неудобности, основанной на внутреннем единстве, Украина до сих пор жива и борется.

Поэтому что точно будет?

Все внешние игроки – и партнёры, и враги – для решения своих задач в обязательном порядке попытаются лишить неуступчивую Украину контроля над фактором внутреннего единства. Это логика ситуации.

Враг попытается разрушить, партнёры захотят влиять, что подразумевает наличие рычагов.

Поэтому нас ожидает информационный шторм. Постоянный фон и волны.

Такое после 2022 года уже было неоднократно. Вспомните хотя бы "наступление на Харьков". Харьков не зашатался – планы врага и "ожидания" части партнёров рухнули.

И я уже пару раз писал: есть несложный рецепт борьбы с напастью.

Считать до десяти и ограничить употребление большевистских газет. Других нет? Вот всех и ограничить. Простое замедление реакций, на которые провоцируют, даёт колоссальный гигиенический и психотерапевтический эффект.

Хочется дать категоричную оценку предателям, коррупционерам, саботажникам и неумехам – посчитайте до десяти.

Спасёт ли это от неприятного? Нет. А вот от катастрофического спасёт. Ибо даже глобальный король эпатажа и гуру шантажа будет вынужден учитывать.

Ведь если что-то не рушится – оно может стать опорой.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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