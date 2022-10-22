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Народные республики присоединили к себе РФ: теперь русские заживут как в "ДНР"

Александр Баунов

Журналист, публицист, эксперт фонда Карнеги, главный редактор сайта Carnegie.ru

22 октября 2022, 08:53

Россию ждет отжим машин и домов, патриотические подвалы на районе, уголовная ответственность за мужеложество, регулируемые цены.

признание лднр
Россию ждет судьба лугандонии / Фото Reuters

Не рой ДHР другому, сам в нее попадешь. С принудительной мобилизацией, посадками, диванно-окопной слезой на телеэкранах, контуженными чоповцами на классных часах в амплуа героев, банками под санкциями, паспортами ограниченного действия, полувоенным положением с вытекающим из него правом читать мессенджеры и задерживать без процедур, с законом который ставит вне закона около 7 % населения (нюрнбергские дискриминировали 1%), с разговорами об отъеме чужого, ведь оно на самом деле общее, не так трудно предсказать следующие этапы русской жизни.

Это отжим машин и домов, патриотические подвалы на районе, уголовная ответственность за мужеложество, регулируемые цены, возвращение смертной казни, национализация недр, земли и крупной собственности, а потом и мелкой, прописка и распределение, веерные отключения электроэнергии, горячая, а потом и холодная вода по расписанию, служба в армии два года и флот три, выездные визы, лозунги про единство власти и народа вместо рекламы на крышах, тайная валютная проституция для немногичисленных иностранцев под руководством многочисленных спецслужбистов.

Народные республики этот путь проделали, теперь, когда они присоединили к себе Россию, неизбежно его проделает и она. Этот путь по прежнему кажется привлекательным части населения — теми, кто ослеплены неясной обидой, и считают, что были бы на вершине влияния и славы, или просто "жили бы нормально", если бы не враги.

Поэтому главное врагам отомстить и заодно занять освободившиеся места. Поскольку занять их не получится (не хватит талантов, знаний, умений, трудолюбия — до сих пор ведь не хватило), позиции бизнесменов, журналистов, художников, ученых, юристов, писателей, дизайнеров просто ликвидируют. И назовут экономикой, прессой, искусством, правом, модой, едой и наукой не то, что является ими на самом деле, а то, что получится. Время от времени будут показательно расправляться над кем-то из своих для поддержания народной любви и освобождения вакансий для собственных протеже. Ведь мест, на которых можно "жить нормально" на всех не хватит, их же станет еще меньше. Кстати, и армией назовут то, что вместо нее получится: уже называют.

ДНР война в Украине Александр Баунов
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