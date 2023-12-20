Народное единство: что случилось с украинцами

При таких стартовых условиях наше общество хорошо и эффективно консолидировалось и до сих пор сохраняет адекватную приоритезацию задач.

https://opinions.glavred.info/narodnoe-edinstvo-chto-sluchilos-s-ukraincami-10526615.html Ссылка скопирована

Украина / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Давайте отдельно напишу о "Единстве", потому что читать о единстве после каждого инфоповода утомительно: "Мы были такими едными в начале, почему сейчас не так".

И сразу - поиск виновных. Почему единства нет или почему она не такая.

В начале полномасштабного "единения вокруг флага" на довольно короткий срок стерло социальные, экономические, политические, культурные, идеологические, возрастные и любые другие разногласия.

видео дня

Но внешние обстоятельства не нивелировали их объективное наличие.

Кроме ИПСО врага, ошибок власти и оппозиции, естественной глупости людей существуют нелеченные, нерешенные, не проговоренные и даже неосознанные общественные проблемы: от социального неравенства (которое иногда приобретает откровенно уродливые формы) до реальной коррупции, от проблемы феодализма на местах до проблемы сломанных социальных лифтов, от не проговоренных исторических травм до языкового вопроса, где мы до сих пор не можем отойти от истеричности.

Наше общество достаточно сильно разделено по многим объективным факторам. Которые не нивелируются войной. Наша политика не может быть не расколота, наше медийное поле не может быть постоянно консолидировано, и не может украинское общество, полное фундаментальных проблем, быть монолитным и единым.

При таких стартовых условиях наше общество хорошо и эффективно консолидировалось и до сих пор сохраняет адекватную приоритезацию задач.

Даже если тратит время и силы на рефлексию или истерию тем, которые кажутся или даже являются второстепенными или незначительными.

О расколе, который сейчас мы наблюдаем в американском обществе, например, который реально существовал в УНР, или который реально существовал во Французской Республике во время Первой и во время Второй мировых войн (во втором случае он довел Францию до клинической смерти) у нас речи даже нет.

Как вернуть единство первых дней войны? Да никак. Ибо для того надо либо уровень угрозы, который существовал тогда (а этого, к счастью, пока не просматривается). Или для того надо решить те проблемы, которые формируют Неединство.

Чтобы у нас уровень социальной слаженности был на уровне Скандинавии, надо иметь институты и социальную атмосферу на уровне Скандинавии. А это не решить за год, это даже за 20 лет не решить. Но это вообще не свидетельствует, что "все пропало". С этим можно и надо жить.

Просто не надо ждать невыполнимого и при этом не надо вести себя так как будто мы, конкретные вы и я, не являемся частью этой проблемы.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.