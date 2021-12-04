Народ мысленно давно не здесь

Украина и в следующем 2022 году остается самой бедной страной Европы / УНИАн

Как прогнозируемые макроэкономические показатели могут отразиться на обычных украинцах, которые каждое утро ходят на работу, потом - в магазин и возвращаются обратно домой? Это как-то изменит их жизнь к лучшему, или кризисное положение в экономике еще больше ухудшится?

По реальным показателям благословенная Украина и в следующем 2022 году остается самой бедной страной Европы. В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января – 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, с 1 декабря – 2589 грн для основных социальных и демографических групп населения. Фактически - это самоустранение государства от исполнения социально значимых функций, а точнее - самоустранение в связи с отсутствием в закромах денег.

Ну, и будто бы в насмешку минимальная зарплата вырастет всего лишь на 200 гривен с 1 октября 2022 года до 6700 гривен. И это при том, что минималку в Украине, по данным аналитиков центра социально-экономических исследований "CASE Украина", получают около 2 млн человек. Соответственно минимальная пенсия будет увеличена только с 1 июля 2022 года – до 2 027 грн; и с 1 декабря 2022 года – до 2 093 гривны. И никто во власти не рассказал, как реально прожить на эти крошечные деньги.

Просто с тупым упрямством Кабмин Шмыгаля не хочет понять: если большинству работающих украинцев едва удается продержаться от зарплаты до зарплаты, то неизбежно будет падать платежеспособный спрос. И пока я не вижу механизмов, которые смогли бы остановить падение спроса на украинских рынках, а без спроса вся система мультипликации активов работать не будет. Именно внутренний спрос в условиях коронакризиса должен быть источником экономического оздоровления и роста. Это очень сложная и трудная задача и быстро ее решить не удастся.

Поэтому у Кабмина нет до сих пор долгосрочной стратегии борьбы с бедностью, с колоссальным расслоением общества на богатых и нищих. А ведь в Украине по оценкам экспертов не более 3% людей живут на уровне среднего класса европейских стран. Это очень и очень мало. Зато за чертой бедности находятся около 60% украинцев. Более того, любой гражданин находится за чертой монетарной бедности, если в месяц получает сумму, меньшую 75% среднедушевых расходов.

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Словом, дорогие украинцы, в следующем 2022 году ни в чем себе не отказывайте. Правда, хлеб подорожает, рабочих мест становится всё меньше, растет число работодателей, которые не могут своевременно выплатить зарплату. Наконец, кто поверит тому, что к концу следующего 2022 года инфляция остановится на показателе в 6,2%, а среднегодовой курс составит 28,6 грн/доллар?

А если уже всем пофигу, что делают украинские власти, значит, народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь.