Напоминание обиженным "патриотам"

Свет очей наших Пётр Алексеевич семь лет назад ограждал Майдан забором.
Обиженным "патриотам" напомню, как свет очей наших Пётр Алексеевич Порошенко семь лет назад ограждал Майдан забором, разгонял людей и отбирал палатки за те же самые лозунги "Нет капитуляции!", которые он эксплуатирует сегодня.
Эти лозунги звучали в июне 2014-го, когда пришедший к власти ПАП, вопреки своим предвыборным обещаниям, тут же объявил перемирие, в результате которого погибло больше бойцов, чем до него.
Эти лозунги звучали в июле, августе, когда в секторе "Д", на границе расстреливали наши бригады (и Бирюков тогда весь в соплях ругал Порошенко), когда бросили добровольцев в Иловайске, зато провели парад в Киеве.
Когда чуть не сдали Мариуполь.
Когда потеряли, из-за трусости "верховного" Луганский аэропорт.
Когда Петя подписал позорный, предательский "минск"...
Семь лет назад я не был на Майдане в Киеве, полагая, что самые важные для Украины дела делаются на фронте.
Читайте такжеНовых майданов в Украине боится только властьВ этом году я не вышел на постановочный "Майдан", организованный предателями украинского народа.
Пусть даже организованный предателями против предателей. Горите вы все в аду.