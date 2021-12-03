Напоминание обиженным "патриотам"

Порошенко семь лет назад ограждал Майдан забором / УНИАН

Обиженным "патриотам" напомню, как свет очей наших Пётр Алексеевич Порошенко семь лет назад ограждал Майдан забором, разгонял людей и отбирал палатки за те же самые лозунги "Нет капитуляции!", которые он эксплуатирует сегодня.

Эти лозунги звучали в июне 2014-го, когда пришедший к власти ПАП, вопреки своим предвыборным обещаниям, тут же объявил перемирие, в результате которого погибло больше бойцов, чем до него.

Эти лозунги звучали в июле, августе, когда в секторе "Д", на границе расстреливали наши бригады (и Бирюков тогда весь в соплях ругал Порошенко), когда бросили добровольцев в Иловайске, зато провели парад в Киеве.

Когда чуть не сдали Мариуполь.

Когда потеряли, из-за трусости "верховного" Луганский аэропорт.

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Когда Петя подписал позорный, предательский "минск"...

Семь лет назад я не был на Майдане в Киеве, полагая, что самые важные для Украины дела делаются на фронте.

Читайте такжеНовых майданов в Украине боится только властьВ этом году я не вышел на постановочный "Майдан", организованный предателями украинского народа.

Пусть даже организованный предателями против предателей. Горите вы все в аду.