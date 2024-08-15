Напав на Украину, Путин создал для русских огромные проблемы

С точки зрения долгосрочных трендов русские в РФ находятся в беде. Русских становится меньше, как в абсолютных, так и в относительных числах.

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Курская область опкрация ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Ещё один аспектик движения в Курской области, который теребит струны нежной русской души: контролируемые ЗСУ 1000 км кв – это единственный русский регион России, освобождённый от кадыровцев.

В многослойности тем российской действительности есть одна глубинная, которая тщательно вытесняется, но продолжает жить. И рано или поздно прорастёт.

1. С точки зрения долгосрочных трендов русские в РФ находятся в беде. Русских становится меньше, как в абсолютных, так и в относительных числах.

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Официально структура населения России выглядит как 70% русских / 30% нерусских. Де-факто ситуация хуже. Насколько – установить сложно из-за многочисленных манипуляций. Реальные цифры ближе к 60-65%/40-35%.

С одной стороны, неизвестно, сколько в РФ осело мигрантов из Центральной Азии и (в меньшей мере) Китая.

С другой стороны, на фоне плохих цифр в русские записывают всех, кто не успел уклониться.

Например, в период с 2010 по 2021 г. (т.е., с учётом оккупированного Крыма) доля русских в РФ официально (!) снизилась на 5,5 млн человек (или с 77,7% до 71,7%). При этом вполовину (!!!) уменьшилась численность украинцев – более чем на 1 млн человек. Эти люди никуда не делись – их превратили в "русских", что наглядно видно в Крыму.

Без Крыма и манипуляций с украинцами число русских уменьшилось миллионов на 7. Это порядка 6,5-7% этнической массы русских в РФ. Рождаемость у русских снижается на фоне приличных цифр в национальных республиках.

Это всё – до полномасштабного вторжения. Потери от которого в РФ (убитые, безвозвратно уехавшие, неродившиеся) точно больше 1 млн. Основная масса убитых – русские.

Ситуацию с временно захваченным украинским населением однозначно интерпретировать в пользу русских нельзя. Это очень своеобразное население.

В итоге получается, что с трендами естественного прироста и рождаемости уже через поколение соотношение русских/нерусских в РФ будет примерно 50/50. Но с одним важным уточнением – нерусское население будет молодое, активное и напористое, а русское – дряхлеющее и обороняющееся.

2. Напав на Украину, Путин создал для русских огромные проблемы.

Всё чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, русские окажутся под большим давлением. На них повесят всех собак (не на бурятов же с якутами вешать?). Их будут все ненавидеть. И по возможности мстить. И это запрограммировано на десятилетия вперёд.

А поскольку это слабеющий материал, то в ситуации "русские против всех" в самой России у русских шансов на какой-то благополучный исход нет. При Путине и продолжателях его режима – точно.

На примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех национальных республиках РФ. И совсем скоро.

Поэтому объективно в интересах русских как народа:

1) максимально быстро выскакивать из войны и

2) снимать проблемы с украинцами (гражданами Украины), как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.

3. Год назад был очень яркий момент, который многие отметили, но в самой России остановились с интерпретацией.

Кадыровский боевик Апти Алаудинов (до Курска его активно "растили" как один из вариантов смены Кадырова, сейчас могут быть нюансы) на одном из федеральных каналов прямым текстом заявил: русские должны рожать больше детей, иначе контроль над российским пространством будет утерян.

Казалось бы – какое ему дело, что там с русскими?

Нюанс в том, кто такие русские в современной России.

Это не народ - это прокси-структура. Разница в том, что народ – это самоценная сущность со своими интересами. А прокси-структура – это средство для обслуживания чьих-то интересов, чаще всего – во вред себе.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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