Нам повезло, что у нас есть союзники, но этого недостаточно для победы

Нам нужно своя мощная экономика, ВПК. И самое печальное, что в этом направлении очень мало делается усилий.

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Без собственного мощного ВПК Украине войну не выиграть / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

Травоядные могут сколько угодно агитировать за вегетарианство, но какой в этом смысл если у хищников другая точка зрения.

Вот кто мне объяснит. Почему имея такие мощную национальную идентичность, мы получили свою страну только 30 лет назад. Причем почти безболезненно. Имею в виду, сам процесс распада СССР был безболезненным, без войны как это бывало с другими империями. И даже если кто-то скажет, что мы боролись за независимость, но не эта борьба уничтожила Советский союз. Союз распался по другим экономическим и политическим причинам.

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Дальше. Десять лет назад страна-наследница бывшей империи бросила вызов нашей независимости, поставив под сомнение само существование нашей страны. Два года назад, увидев что другие методы не работают, решила силой уничтожить нашу страну.

Никто не спорит, что они используют идеологию в этой битве. Однако, эта идеология подкреплена реальной военной и экономической силой!

А у нас что? Патриотизм это конечно полезная вещь, но одно дело воевать с лопатами против танков. А совсем другое - танками против танков. Снарядами против снарядов. Самолетами против самолетов.

Сейчас нам повезло, что в этот тяжелый для страны момент, у нас есть союзники, которые обеспечивают нас материально и не дают нам проиграть. Но это не должно создавать ложное впечатление, что нам достаточно одного патриотизма или идентичности, чтобы победы такого мощного врага.

Нам нужна своя мощная экономика, ВПК.

И самое печальное, что в этом направлении очень мало делается усилий. А еще хуже, что эта мизерность усилий не вызывает такой оживленной дискуссии как вопрос патриотизма или идентичности. Вот в чем проблема...

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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