Налет дронов на Польшу - это советская школа провокаций

Александр Коваленко
15 сентября 2025, 09:46
Относительно налёта на Польшу можно с уверенностью говорить о том, что это была не ошибка.
Налет дронов на Польшу: советская школа провокаций, за которой стоит не только проверка НАТО на прочность

Налёт группы российских дронов на Польшу, ставший самой громкой провокацией России против страны НАТО за последние годы, был ничем иным как проявлением активной фазы гибридной войны. А у России, точно так же как у СССР, провокации всегда использовались в качестве политического оружия, после чего наступал момент явного вторжения.

Относительно налёта на Польшу можно с уверенностью говорить о том, что это была не ошибка и отнюдь не воздействие украинских РЭБ на российские дроны, якобы сбивших их с траектории полёта. Дроны заранее были оборудованы двойными баками, чтобы иметь возможность не только пересечь территорию Украины, но и Польши, а их изначальная траектория была настроена на выход в воздушное пространство Польши.

Возможно, в вопросах общевойсковых наступательных операций Россия как была, так и остаётся аутсайдером, но в вопросах гибридных войн и провокаций у неё богатейший опыт ещё со времён СССР, который использовал разнообразнейший спектр скрытого характера действий для того, чтобы в равной степени как давить на те или иные страны политически, так и готовить почву для прямого вторжения.

Причём, инцидент в Польше – это явное проявление активной фазы гибридной войны, когда Кремль изучает реакцию на столь дерзкое нарушение границ другого государства. Это нарушение может быть сухопутное, в воздушном пространстве, на море, но во всех случаях для Москвы важно понимать, где грань доступного и какова реакция на это международного сообщества, чтобы эту грань отодвинуть дальше и потеснить суверенность и неприкосновенность соседей "левее".

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

новости Польши
