Налет дронов на Польшу - это советская школа провокаций

Налёт группы российских дронов на Польшу, ставший самой громкой провокацией России против страны НАТО за последние годы, был ничем иным как проявлением активной фазы гибридной войны. А у России, точно так же как у СССР, провокации всегда использовались в качестве политического оружия, после чего наступал момент явного вторжения.

Относительно налёта на Польшу можно с уверенностью говорить о том, что это была не ошибка и отнюдь не воздействие украинских РЭБ на российские дроны, якобы сбивших их с траектории полёта. Дроны заранее были оборудованы двойными баками, чтобы иметь возможность не только пересечь территорию Украины, но и Польши, а их изначальная траектория была настроена на выход в воздушное пространство Польши.

Возможно, в вопросах общевойсковых наступательных операций Россия как была, так и остаётся аутсайдером, но в вопросах гибридных войн и провокаций у неё богатейший опыт ещё со времён СССР, который использовал разнообразнейший спектр скрытого характера действий для того, чтобы в равной степени как давить на те или иные страны политически, так и готовить почву для прямого вторжения.

Причём, инцидент в Польше – это явное проявление активной фазы гибридной войны, когда Кремль изучает реакцию на столь дерзкое нарушение границ другого государства. Это нарушение может быть сухопутное, в воздушном пространстве, на море, но во всех случаях для Москвы важно понимать, где грань доступного и какова реакция на это международного сообщества, чтобы эту грань отодвинуть дальше и потеснить суверенность и неприкосновенность соседей "левее".

