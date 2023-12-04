Наиболее вероятный сценарий завершения войны

ВСУ выйдут на границы 1991 года, наверное, все-таки весной 2025 года.

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Когда закончится война / Коллаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Горячая фаза войны не будет затяжной. Наша победа над российской армией является частью планов США и вплетена в политическую борьбу в Америке, поэтому основная фаза войны должна завершиться ориентировочно осенью следующего года – как раз перед тем, как состоятся выборы американского президента. Скорее всего, весной нам дадут достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения основной задачи – освобождения Крыма. Авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить Крым за 3-4 месяца, это должно произойти в июне-августе следующего года. Дальше будем заниматься Донбассом.

Освобождать Донбасс после Крыма будет уже легче, но боевая работа все равно затянется. В такой ситуации пойдет продвижение к границе и появится возможность отсечь регион от России. Правда, для этого придется зайти на территорию России – в Ростов или Таганрог, чтобы отсечь Донбасс по восточным рубежам, или двигаться по Северскому Донцу, Дону или Миусу. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года.

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Все это будет происходить в преддверии принятия Украины в НАТО. ВСУ выйдут на границы 1991 года, наверное, все-таки весной. Возможно, в начале лета 2025 года, перед саммитом в Нидерландах. Я думаю, что уже в следующем году в Вашингтоне нас пригласят в НАТО, и мы получим возможность составить двухсторонние договоры с 32-мя странами Альянса. Сейчас в блоке 31 страна, но к этому времени, полагаю, к блоку присоединится и Швеция. А уже в 2025 году, на саммите в Нидерландах, Украину примут в НАТО. Туда мы должны попасть уже с чистыми границами с Россией, уничтожив последнего российского солдата.

Примерно так выглядит план США. Дай Бог, чтобы он осуществился. Для этого всем нужно приложить серьезные усилия – и украинской армии, и нашим западным партнерам, которые должны передать нам вооружения. Чтобы выполнить план, мы должны получить военную технику, самолеты и ракеты новых модификаций.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Роман Свитан, специально для Главреда

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