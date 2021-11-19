Наглая дипломатия Кремля: почему нервничает Москва и зачем обнародовала дипломатическую переписку

Кремль пытается вернуть Украину в управляемое состояние и пока что готов оставить ее в "серой зоне" / УНИАН

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Россияне объяснили этот шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы регулярно искривляются.

Конечно, предание огласке дипломатической переписки – это не совсем привычный шаг, или, как говорят сами россияне, нетривиальный. Хотя на самом деле такие вещи иногда случаются. Вспомните хотя бы, как в свое время господин Трамп, не спрашивая Украину, обнародовал запись разговора с Владимиром Зеленским, чтобы защитить себя от политических и юридических преследований.

Россия так поступила потому, что в последнее время существенно усилилось давление на нее со стороны европейских друзей Украины и партнеров по нормандской четверке, которые критиковали неконструктивность и неготовность Москвы к прекращению конфликта и проведению встречи в нормандском формате на самом высоком уровне (на уровне президентов).

Из этой переписки четко видна разница между подходами Европы и России, разное видение причин конфликта, его сторон и способов решения. Безусловно, РФ настаивает, что она не виновата, не является стороной конфликта, а является хорошим посредником, что только Киев нарушает договоренности, а его хозяева из-за океана и в Европе позволяют Украине уклоняться от выполнения Минских договоренностей. Именно такую риторику употребляет Кремль в официальной переписке.

В переписке содержатся действительно неприемлемые для Украины и ее партнеров вещи. Было приятно увидеть, что европейцы не согласны с Россией в том, что конфликт является внутренним украинским, что РФ является посредником, а не стороной конфликта, что представители ОРДЛО являются частью Трехсторонней контактной группы. К тому же, Россия выражает такие требования, которые не укладываются даже в Минские договоренности в российской трактовке. Имеется в виду не только требование об изменении Конституции ради удовлетворения прихотей прокси-сил РФ на Донбассе, но и отмены "языкового закона", прекращения процесса принятия закона "Об основах государственной политики переходного периода". Потому что ключом к урегулированию конфликта, по мнению России, является прямой диалог Киева с российскими марионетками на Донбассе.

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Безусловно, если наши западные партнеры не соглашается с ультиматумом российской стороны, то нет смысла и президентам встречаться в рамках нормандского формата.

Так что все это – наглое, но традиционное для российской дипломатии поведение и фразеология.

Обнародование этой переписки российским МИДом, а также накопление сил и военной техники Российской Федерации вдоль украинской границы – все это вместе является способом создания механизмов давления на украинское государство, ее руководство и общество.

Это делается для того, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности в российской трактовке и, безусловно, заставить Берлин и Париж давить на Киев, чтобы Украина порочила свою Конституцию и возвращала Донецк и Луганск, оккупированные Россией, на российских условиях. А условия известны – блокирование вступления Украины в ЕС и НАТО.

При этом не следует забывать о хамских статьях Путина и Медведева. Медведев тогда очень прямолинейно высказал идею, которую Путин завуалированно и витиевато пытался донести – о несуществовании такого государства как Украина. Медведев четко сказал, что с нынешним президентом Украины России не о чем говорить, поэтому она будет ждать, пока в нашей стране не сменится власть.

Кроме того, очевидно, что Россия намерена дальше интегрировать ОРДЛО в свою политическую, экономическую и правовую систему. Это понятно из последних решений Москвы, в частности, о допуске товаров из ОРДЛО на российские рынки.

Еще одним инструментом России является накопление сил вблизи границы и угрозы ими, чтобы заставить Украину согласиться на условия, выгодные РФ. Москва пытается создать такую ситуацию, чтобы в Украине ощущалось приближение войны, причем широкомасштабной войны, а не эскалации на оккупированных территориях. Россия при этом использует беспокойство европейцев, которые, пытаясь избежать большой войны на Европейском континенте, будут давить на нас. Это была одна из ключевых целей, которую преследовала Россия, обнародовав переписку.

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Другая цель Кремля связана с тем, что нормандский формат фактически "завис в воздухе", то есть не может работать, потому что у Путина нет желания встречаться в таком формате. Вот, собственно, россияне и угрожают выходом из этого переговорного процесса. А это будет означать потерю небольшой, но важной зацепки – оккупированные территории должны вернуться в правовое, политическое и экономическое поле Украины.

Именно этот нюанс отличает конфликт Украине от конфликта в Грузии и аннексии части ее территории – тогда, к сожалению, европейские партнеры подтолкнули Грузию к таким условиям прекращения конфликта, где фактически нет юридического обязательства России освободить эти территории и вернуть их Грузии. У нас же об этом говорится в комплексе мер по урегулированию ситуации на Донбассе.

Основная причина, почему Минские договоренности все это время пытались реализовать разными способами, придумывали новые формулы, в частности, "формулу Штайнмайера", или кластеры, заключается в стремлении сохранить эту юридическую обязывающую зацепку, которая говорит о том, что эта территория вернется в Украину.

Россия, в принципе, может оставить этот конфликт "замороженным" – не так уж и много денег она тратит на его обслуживание. Ведь при этом сохранится ее возможность дестабилизировать ситуацию в Украине разными путями, в том числе постоянной угрозой эскалации.

Сейчас мы являемся свидетелями того, как поглощается Беларусь. И фактически украинские силы теперь будут растянуты еще и на белорусскую границу. Безусловно, все это потребует от нас дополнительных расходов государственного бюджета, использования очень ограниченных и ценных ресурсов – и людей, и военной техники.

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То есть "замороженный " конфликт – это способ давить на Украину, потому что мы все равно не в состоянии завершить конфликт, но продолжим тратить на него ресурсы, поскольку периметр угроз для нас увеличивается.

Таким образом, обнародуя переписку, Россия показала, что ее вполне устраивает нынешняя ситуация, но это – программа минимум. Программа максимум этого жеста заключается в том, чтобы Украина согласилась на сдачу своих интересов – на ограничение права украинцев выбирать свое будущее. Ведь мы имеем право быть членами любых союзов и объединений (касающихся безопасности, экономических, политических).

Однако Россия считает, что Украина пока должна находиться в "серой зоне", а впоследствии российское влияние будет усиливаться. Именно для этого и затевалась война. Именно для этого Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Все это делается для того, чтобы ограничить возможность Украины сбежать из сферы российского влияния. Все это нервное поведение России и развертывание ею дополнительных вооруженных сил на нашей границе просто показывают, что других рычагов влияния у Кремля сейчас нет. Нет Медведчука с его телеканалами. Да, еще остались представители пророссийской партии в парламенте. Да, еще остались определенные СМИ, которые транслируют российскую пропаганду. Но такого влияния, как раньше, нет. Поэтому сейчас с помощью угроз, в частности, военной силой, выходом из минского процесса, а также энергетическим аспектом войны, Россия пытается вернуть Украину в управляемое состояние.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда