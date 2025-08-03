Я думаю, что Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой бесполетной зоны.
Создание такой зоны не потребует уничтожения российских самолетов. Сбивать придется только дроны и ракеты.
Направить свои истребители, чтобы бороться с американскими (и/или натовскими) в небе над Украиной, Путин не может, так как они туда просто не долетят – будут сбиты украинской ПВО.
То есть США вместе с союзниками запросто может организовать такую зону, не рискуя жизнями своих летчиков и не рискуя нарваться на эскалацию, сбив российский самолет.
В общем, риска практически никакого. Но вот ущерб для России был бы колоссальным, так как под "зонтиком" бесполетной зоны Украина могла бы резко нарастить свои промышленные, лозистические, мобилизационные и энергетические возможности.
Надо Трампу подкинуть идею!
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред