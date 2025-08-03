США вместе с союзниками запросто может организовать безполетную зону над частью Украины.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Я думаю, что Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой бесполетной зоны.

Создание такой зоны не потребует уничтожения российских самолетов. Сбивать придется только дроны и ракеты.

Направить свои истребители, чтобы бороться с американскими (и/или натовскими) в небе над Украиной, Путин не может, так как они туда просто не долетят – будут сбиты украинской ПВО.

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То есть США вместе с союзниками запросто может организовать такую зону, не рискуя жизнями своих летчиков и не рискуя нарваться на эскалацию, сбив российский самолет.

В общем, риска практически никакого. Но вот ущерб для России был бы колоссальным, так как под "зонтиком" бесполетной зоны Украина могла бы резко нарастить свои промышленные, лозистические, мобилизационные и энергетические возможности.

Надо Трампу подкинуть идею!

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Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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