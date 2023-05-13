Россиянам надо спасаться, пока есть возможность

Москве необходимо пополнять оккупационный контингент. Скрытая мобилизация результат не обеспечивает.

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Бункерный дед объявил призыв резервистов на военные сборы, говорит Копытько / фото: скриншот

Истерика российских пропагандистов – это приятно и правильно. На фоне радующего слух воя стоит зафиксировать один фактик. Пока просто зафиксировать.

Бункерный дед объявил призыв резервистов на военные сборы. Это ежегодное мероприятие. Но в этом году атмосфера для их проведения сильно отличается.

Москве необходимо пополнять оккупационный контингент. Скрытая мобилизация результат не обеспечивает. Регионы не справляются. План набора 400 тыс. особей на контракт не выполняется от слова совсем.

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Провал набора в армию будет означать, что осенью у них начнутся огромные проблемы с личным составом.

Остаётся два варианта – новая публичная волна мобилизации (категорически непопулярная мера) и комбинация разных суррогатов, когда военнообязанных подвешивают с перспективой дальнейшей отправки на убой в Украину. Сборы – один из таких суррогатов.

Совсем необязательно, что резервистов отправят на фронт. Но факты доказывают росгражданам – могут, ещё как могут. Уточнят данные, поразвлекают на полигонах, а потом бац – и повестка.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире.

На фоне решения о сборах с новой силой зазвучал вопрос, а куда делась профессиональна армия и частично мобилизованные? Каковы реальные потери российских войск?

Высока вероятность, что народ решит убегать не только от мобилизации, но и от сборов, как прелюдии к мобилизации. И это правильное решение.

Многие тысячи росмобилизованных, кто думал, что именно с ними ничего не случится, уже погибли или стали калеками. Надо спасаться, пока есть возможность.

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