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Надо избавить планету от взбесившегося геополитического недоразумения

Сергей Таран

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір"

27 декабря 2021, 19:15

Россия – это большая потемкинская деревня, или точнее потемкинская бензоколонка, которая развалится от дуновения первого геополитического ветра.

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В Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО будет означать смерть РФ / Reuters

В Кремле официально устами представителя Путина заявили, что вступление Украины в НАТО будет означать смерть РФ.

Вы представляете, огромная страна с колоссальными ресурсами, с нефтью, газом, рудами, лесами исчезнет с карты мира только потому, что соседняя страна присоединится к НАТО?

А как же оружие, "не имеющее аналогов"? А как же "передовая наука", "свой" интернет и "свой" SWIFT?

А где же ваше победобесие?

А за что же деды воевали?

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Как это так - Россия встала с колен, если только вступление Украины в НАТО сольет ее обратно в унитаз?

Получается, что либо Россия – это большая потемкинская деревня, либо точнее потемкинская бензоколонка, которая развалится от дуновения первого геополитического ветра, либо российское руководство напрочь сдурело и сошло на истерику.

Читайте такжеК чему привела истерическая кремлевская тактикаХотя, думаю, здесь мы имеем дело и с первым, и со вторым.

Ну, и главное. Теперь, надеюсь, все мы поняли, почему так важно было вступление в НАТО сделать приоритетом внешней политики и закрепить в украинской Конституции.

Теперь для нас это уже дело принципа.

Надо избавить планету от этого взбесившегося геополитического недоразумения.

viber
НАТО Кремль Сергей Таран вступление в НАТО
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