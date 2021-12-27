Надо избавить планету от взбесившегося геополитического недоразумения

Россия – это большая потемкинская деревня, или точнее потемкинская бензоколонка, которая развалится от дуновения первого геополитического ветра.
В Кремле официально устами представителя Путина заявили, что вступление Украины в НАТО будет означать смерть РФ.
Вы представляете, огромная страна с колоссальными ресурсами, с нефтью, газом, рудами, лесами исчезнет с карты мира только потому, что соседняя страна присоединится к НАТО?
А как же оружие, "не имеющее аналогов"? А как же "передовая наука", "свой" интернет и "свой" SWIFT?
А где же ваше победобесие?
А за что же деды воевали?
Как это так - Россия встала с колен, если только вступление Украины в НАТО сольет ее обратно в унитаз?
Получается, что либо Россия – это большая потемкинская деревня, либо точнее потемкинская бензоколонка, которая развалится от дуновения первого геополитического ветра, либо российское руководство напрочь сдурело и сошло на истерику.
Читайте такжеК чему привела истерическая кремлевская тактикаХотя, думаю, здесь мы имеем дело и с первым, и со вторым.
Ну, и главное. Теперь, надеюсь, все мы поняли, почему так важно было вступление в НАТО сделать приоритетом внешней политики и закрепить в украинской Конституции.
Теперь для нас это уже дело принципа.
Надо избавить планету от этого взбесившегося геополитического недоразумения.