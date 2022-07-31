Над югом Украины сгущается тьма: зачем Россия накапливает силы

Россия накапливает на юге такую орду, которую вряд ли остановит "святой Хаймарс" / Reuters, sprotyv.info

Относительно юга Украины. Батальйонно-тактические группы российских воздушно-десантных войск проследовали на Херсонско-бериславский плацдарм в состав группировки "Юг". Сейчас все автомобильные и железнодорожные коммуникации противника в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, на полуострове Крым и в Ростовской области России просто забиты войсками армий Восточного военного округа РФ (далее – ВВО), которые сейчас активно перемещаются в Южную операционную зону.

Основная масса железнодорожных эшелонов передвигаются через Керчь и Джанкой на две основные станции разгрузки для херсонского и запорожского направлений, соответственно – Брилевка и Сокологорное.

На автомобильной дороге М-14 по дирекции Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новая Каховка колонны войск ВВО также прут одна за другой почти непрерывно.

Объем и темпы перемещения живой силы, вооружения и военной техники, материальных средств и предметов материально-технического обеспечения такие, что коммуникации просто не выдерживают. А их реальная пропускная способность, судя по всему, замедляет этот процесс, выбивая его из установленного российским военным командованием графика.

Так, например, российская дирекция Крымского моста была вынуждена на полсуток отменить перемещение через железнодорожный мост любых гражданских поездов из-за необходимости пропустить через него в надлежащее время и в надлежащем количестве военные эшелоны. И это явно не была "штатная ситуация".

Таким образом, группировка войск противника, которую сейчас создает российское военное командование путем стратегической перегруппировки своих сил и средств в Южной операционной зоне из резерва и других операционных зон и направлений, все больше приобретает характерные признаки и ярко выраженные, четкие абрисы и особенности.

Как я и предполагал, основу этой группировки будут составлять войска Восточного военного округа ВС РФ. Например, в течение последних двух дней здесь всплыла – кто бы вы думали – 35-я общевойсковая армия ВВО, прославившаяся на весь мир "яркими подвигами" своих военных под Киевом. Да, это те самые с награбленными стиралками, шуруповертами, собачьими будками и женским бельем, которые первыми среди российских военнослужащих "прославились" по всему миру убийствами, изнасилованиями и пытками мирного населения, мародерством и грабежом. Так сказать, очень типичные представители нынешнего российского "глубинного" общества.

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В количестве до 10-12-ти БТГ/ТГ (то есть почти всем составом тех войск, которые 35-ая "армия" смогла выставить для участия в так называемой "специальной военной операции") эта банда уже прибыла из состава группировки "Изюм" в оперативные тылы группировки "Юг" (район Софиевка – Горностаевка – Кривой Рог – Воскресенское). В том числе – и настоящая "звезда" этого сонма убийц, палачей, насильников и мародеров – 64-я отдельная мотострелковая бригада, которая известна своими "подвигами" в треугольнике Буча – Ирпень – Гостомель.

В общем, кроме нее, здесь собрались батальйонно-тактические и тактические группы из состава 38-й МСБР, 69-й "казачьей" ОБРП, 107-й РБР, 165-й АБР и 71-й ЗРБР. Даже 82-й ремонтно-восстановительный батальон и медицинскую тактическую группу они также притащили с собой.

Кроме того, стоит отметить, что в полосу ответственности Херсонской и Мелитопольской группировок войск противника сейчас перебрасываются не только войска 35-й ОВА, а 5-й и 36-й армий Восточного ВО, частично 29-й ОВА, а также целый ряд частей и подразделений окружного подчинения очень характерного назначения. Например, "старые знакомые" по наступлению на Попасную "восстановленные и доукомплектованные" БТГ-и 40-й и 155-й ОБРМП, а также подразделения из состава 68-го АК и 104-й ОБРу округа.

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Честно говоря, я сегодня еще не готов однозначно сказать, кто объединит "под своим скипетром" всю Южную операционную зону (то есть все три направления – Николаевское, Криворожское и Запорожское) – то ли командные структуры Восточного, то ли Южного военных округов ВС РФ. Но очевидно, что развертывание в зоне ответственности Южного военного округа группировки войск, сопоставимой или даже превышающей его группировку по объемам, потребует какого-то "единоначалия". Даже из соображений элементарной необходимости в согласовании действий и налаживании взаимодействия в середине этого конгломерата.

Впрочем, одно я вижу точно – если вспомнить, что здесь также развернуты части и соединения 49-й, 58-й ОВА и 22-го АК Южного округа, то сегодня вполне возможно прийти к выводу о том, что российское военное командование проводит оперативное развертывание в этой зоне, видимо, наиболее мощной оперативной группировки своих войск с момента массированного вторжения РФ в Украину.

Лично для меня, например, перемещение и применение именно 35-й обще-военной армии Восточного военного округа ВС РФ в этом смысле является своеобразным маркером того, к чему привлечено в данный момент внимание их генштаба. Не знаю – почему, но "московские стратеги" испытывают именно к этому объединению войск какое-то болезненное влечение.

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Вспомните первое наступление на Киев, главное направление – именно 35-я армия была основой той группировки войск, которая прорвалась ближе всего к Киеву. Затем непродолжительное восстановление – и снова главное направление, само острие, то есть Изюм. И снова здесь появляется именно 35-я армия. Причем с ее появлением ситуация там обострилась очень существенно. И вот теперь – херсонские степи, севернее крымских перешейков.

Не думаю, что это случайно так сложилось или что это совпадение.

Не знаю, почему именно эту армию русское военное командование пихает постоянно в свои "главные наступления". Возможно, она какая-то специализированная, возможно, в ней какие-то особенные военнослужащие, которые способны не только убивать, насиловать и пытать, но и эффективно и успешно наступать. Мне это неизвестно.

Однако во время первой фазы вторжения именно 35-я армия, по сравнению с другими группировками российских войск, например, 1-й и 20-й ОВА, демонстрировала самый высокий уровень адекватности восприятия ситуации и агрессивности в наступлении. Также ее БТГ отличились под Изюмом...

Относительно того, что "наступление, которое висит на трех разрушенных/полуразрушенных мостах невозможно". Предлагаю ознакомиться со следующей информацией.

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Для того, чтобы обеспечить переброску дополнительных сил и средств в "зону ответственности" своей группировки войск, действующей на Криворожском направлении, и после поражения Антоновского моста Силами обороны Украины, противник возвел понтонную переправу через реку Днепр в районе населенного пункта Львово.

Более того, в то же время в районе Дарьевки командование войск противника просто демонтировало понтонную переправу через реку Ингулец, потому что ему удалось восстановить мост вблизи, перекрыв поврежденные участки стальными плитами.

В то же время 28 июля противник после проведения инженерных работ на шлюзе Каховской ГЭС (накрыли дорожное полотно армированными плитами толщиной 160 мм) продолжает перебрасывать ВВТ в направлении Веселое – Широкая Балка – вероятно, Чаривне.

А вы и впредь считайте, что "святой Хаймарс" в компании со "святым Эскалибуром" сумеют остановить эти орды.

В общем, на юге собирается настоящая темнота. Для ведения эффективной обороны, даже пусть на оперативном или оперативно-тактическом уровне, этого всего многовато.

Комбинация из 35-й, 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 2-х армий (49-й и 58-й ОВА) Южного округа, плюс главные силы "всех воздушно-десантных войск рассеи", плюс не менее трех "не последних" бригад МП, плюс трех бригад специального назначения, лично у меня вызывает ощущение некоторого дежавю.

Даже если учесть, что "ширина участка фронта", который противнику надо удерживать в Южной операционной зоне, скажем так, достаточно значительная, почти сосредоточенной и развернутой группировки войск противника явно многовато для активной обороны с тактическими контратаками или какого-то ограниченного оперативно-тактического наступления. Это, очевидно, для чего-то большего...

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги из нулей"