Над Россией навис топор новых санкций США: заставит ли это Кремль отказаться от наступления на Украину

Санкции, в том числе Сената США, не меняют планов Путина / Reuters

После Дня благодарения Сенат США рассмотрит возможность введения целого ряда санкций против России в случае ее вторжения в Украину. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки заняты реализацией плана сдерживания России, прежде всего, от возможного нового вторжения в Украину.

Но любые санкции – персональные, секторальные или финансовые – решающего значения не имеют. С 2014 года Путин и его ближайшее окружение находятся под санкциями, но, как мы видим, санкции в определенной степени ограничивают экономический и военный потенциал России, однако планов Путина не меняют.

С другой стороны, это является ответом Сената на очень слабую и невнятную политику, которую демонстрирует администрация американского президента Джозефа Байдена, который фактически пошел на компромисс с Путиным. Трудно сказать, о чем он думал, возможно, надеялся, что договоренности снизят уровень агрессивности Путина, а это было нужно, в первую очередь, для того, чтобы затянуть Россию в клуб против Китая. Однако все эти надежды оказались напрасными. Это стало понятным в результате визитов третьего лица Госдепа Виктории Нуланд в Москву, а позже и директора ЦРУ Уильяма Бернса, которые убедились, что Россия не будет принимать участие в проектах против Китая.

Более того, после визита Бернса, во время которого были намечены новые "красные линии", в том числе и в отношении Украины (как мы знаем теперь из американских источников, в том числе CNN), Путин, наоборот, повысил уровень агрессивности. Это означает, что угрозы со стороны администрации Байдена не действуют на Путина – они его не сдерживают, а наоборот, заставляют действовать еще более провокативно.

Единственное, что может сдержать агрессию Путина – это демонстрация силы и поддержки, в том числе передача Украине в течение ближайших двух месяцев новых образцов летальных вооружений. Потому что, как мы понимаем, дедлайн возможного вторжения Путина в Украину – это февраль. То есть у нас есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения. Что важно – на этот раз оно может быть осуществлено с применением российской авиации, чего не было в 2014 году.

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Поэтому времени у Запада очень мало, учитывая, что традиционно декабрь – это период рождественских праздников, когда активность и возможность США вмешаться в ситуацию будут намного меньше.

Это, кстати, объясняет, почему Путин планирует вторжение именно во время новогодних праздников, то есть в январе-феврале – все расслаблены и не должны заниматься проблемами Украины. Остается только надеяться, что, в отличие от администрации Байдена, Пентагон будет начеку и действовать. Мы и сейчас видим, что Пентагон понимает всю опасность ситуации и поэтому начинает действовать на опережение.

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Впрочем, не только в США понимают риски, но и в Европе также. В частности, Великобритания уже заявила о своей обеспокоенности и заверила, что она вполне реалистично оценивает возможность вторжения России.

Кроме того, думаю, сейчас изменится и позиция Германии под давлением того, что делает Россия, потому что гипотетически наплыв беженцев из Украины в случае вторжения РФ в тысячи раз превысит то, что сейчас Европа наблюдает на польско-белорусской границе. Ведь в случае полномасштабной войны в Украине будут миллионы беженцев, которые побегут именно в страны Евросоюза. Германия точно понимает риски и осознает, что она – основная страна назначения для вынужденной миграции. Поэтому она должна начать действовать на опережение.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего, специально для Главреда