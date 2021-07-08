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Национализация убытков и приватизация прибылей

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

8 июля 2021, 07:45

При увольнении Коболева с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины он получил выплату 350 млн гривен. Это пытались скрыть.

Коболев
Коболев "заразился" дурными привычками олигархов / УНИАН

Похоже, экс-глава "Нафтогаза" Коболев так долго контактировал с олигархами, что "заразился" и их дурными привычками вроде национализации убытков и приватизации прибылей.

При увольнении Коболева с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины он получил выплату 350 млн гривен как основную часть призового фонда за выигрыш Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже. А информацию о выплате такой суммы еще в убыточный для Нафтогаза год наблюдательный совет компании попыталась скрыть. Об этом пишет англоязычный еженедельник Kyiv Post.

Согласно документам, полученным Kyiv Post, Коболев получил наибольшую сумму в убыточном 2020 году - до 12 млн 700 тыс. долларов общей компенсации - по формуле, утвержденной наблюдательным советом. Учитывая предыдущую выплату, связанную со Стокгольмом, Коболеву заплатили более 20 млн долларов.

Финансовый отчет компании за убыточный для неё 2020 год раскрывает лишь общую компенсацию в размере почти 25 миллионов долларов для 17 высших должностных лиц Нафтогаза, включая пятерых членов правления. А распределения - кому сколько - в документе нет. Хотя такая информация должна публиковаться, исходя из стандартов прозрачности компании. Похоже, что это было сделано специально и не без участия членов наблсовета компании.

Наблюдательный совет одобрил такие выплаты топ-менеджерам "Нафтогаза" в кризисный 2020 год, который компанией был закончен с 20 миллиардными убытками:

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Читайте такжеКоболев назвал причины своего увольнения из НафтогазаСергей Перелома, первый заместитель председателя правления, получил 2,3 миллиона долларов общей компенсации. Он является официальным подозреваемым в уголовном производстве по коррупции на Одесском припортоворм заводе, а также задерживался по делу Николая Мартыненко о коррупции на государственном предприятии урановой отрасли Восточный горно-обогатительный комбинат.

Отто Ватерландер, главный директор по трансформации группы Нафтогаз и член правления - общая компенсация в размере 2,20 млн долларов

Петрус Стефанус ван Дриель, финансовый директор группы компаний "Нафтогаз" и член правления - общая компенсация 1,7 млн долларов.

Ярослав Теклюк, директор по юридическим вопросам, член правления - общая компенсация в размере 3,4 млн долларов.

Интересно, как это прокомментируют поборники доброчестности и прозрачности, бросившиеся защищать Коболева. Впрочем, у него и на них денег с головой хватит.

Нафтогаз Андрей Золотарев Андрей Коболев
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