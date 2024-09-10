Начался геополитический разворот США в отношениях с Европой?

В европейской прессе зачастили со статьями о геополитическом развороте США в отношениях с Европой.
Вне зависимости от того, кто станет президентом США в ноябре.
Дорогие друзья. Я воспринимаю это как прорыв интеллектуального "запора".
Года четыре я точно пишу о смещении геополитического акцента Америки со старого, доброго Атлантизма на Индотихоокеанский регион.
О том, что главный соперник США - это Китай и все давление на РФ было сделано лишь с одной целью: активировать в России внутриполитический кризис, сменить правящий режим и оторвать Россию от Китая.
Пока получилось с точностью до наоборот.
Что не отменяет того факта, что у США нет ресурсов для войны на три фронта: против Китая, РФ и иранской Оси сопротивления, направленной на Израиль.
Америка, отягощенная опасным для стабильности уровнем госдолга и бюджетного дефицита, не готова к глобальной войне, с такими макро индикаторами войны не начинают, а завершают и делят трофеи для исправления этих самых индикаторов.
Как было после Второй мировой.
В Европе, наконец, начали это осозновать и разрабатывать реалистичные стратегии.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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