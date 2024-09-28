Начался цирк: как украинские Трамписты пытаются отмазать кумира

Трамп обвиняет во всем Украину, Байдена и Харрис.

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Трамп встретится с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

В Украине есть немалая куча "патриотов"-трампистов. Почему в кавычках? Потому что не может патриот Украины политически поддерживать ее старого откровенного врага Трампа. Этот заокеанский враг в статусе президента в Белом доме может оказаться для Украины опаснее чем местный степной пыня.

Ну что украинские трамписты, уже обкакались вместе с кумиром, который откровенный путинист? И завязывайте в сетях придумывать разные отмазки для криминальной крашеной Трампа.

Он мол: президент Зеленский виноват - он не так сказал, не там встал, не туда поехал... Именно так выглядит аргументация штаба Трампа.

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Трампоботы украинского разлива, вы еще немного подержитесь здесь за свое оранжевое чудо, и как Гагарин закончите... Тот долетался, а вы договоритесь. Ибо ваш оранжевый кумир уже публично и откровенно с трибуны поддерживает Путина и всячески оправдывает его агрессию в Украине.

Трамп обвиняет во всем Украину, Байдена и Харрис. Также теперь Трамп дал всем понять как именно он "быстро покончит с войной в Украине"... Прекратит поставлять ВСУ оружие и принудит Украину к капитуляции.

Такой он, кумир украинских трампистов. Сколько я с ними не спорил, не доказывал им, что Трамп грязное существо... Все было бесполезно. Но сейчас я уверен, что теперь ни один му**к этого разлива больше не появится по крайней мере на моей странице.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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