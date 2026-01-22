Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речам

Все Рамштайны, которые я помню, и много чего между ними этим начинались и заканчивались.

Джей Ди Вэнс, Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

А я вот совсем не понимаю ажиотажа вокруг "исторической" речи Марка Карни. Что принципиально нового он сказал? Что старый порядок тавой?

Так это говорили тысячу раз тысячи разных людей, в т.ч. политиков первого ряда с высоких трибун.

Товарищ Вэнс более историческую речь произнес. И стратегия нацбезопасности США - вообще суперисторическая.

Я вам больше скажу: старый порядок рухнул в момент формального присоединения оккупированного Крыма к России. Ибо мало того, что это был прецедент в Европе при всех формально живых ОБСЕ и т.д. Так еще и в исполнении постоянного члена Совета Безопасности ООН.

И уже тогда совершенно разные люди (по своим мотивам, в т.ч. злодейским) подчеркивали, что этот фарш невозможно провернуть назад. Будет какая-то новая платформа договоренностей новой России и новой Украины в контексте новой архитектуры безопасности.

И хорошо, если это накроет только Европу. Потому что разрушительный потенциал - глобальный.

И, не вернув Крым туда, откуда украли, даже шанса не будет это все как-то адекватно разрулить. Товарищ Лавров вам прямо в очередной раз сказал: Крым - это Гренландия, только в профиль. Он же Тайвань и много чего еще.

Все Рамштайны, которые я помню, и много чего между ними этим начинались и заканчивались. И вывод всегда был один: есть агрессор, его надо осадить так, чтоб он лет 50 не мог голову поднять, и всем подобным было неповадно.

Что предполагает совершенно конкретные шаги. А не выдающиеся речи, исторические речи, и другие речи.

Чемпион мира по красивым обещаниям и речам - товарищ Макрон - и не такое говорил.

Оптимизма добавляет то, что это сказано от имени Канады. Которую многие крайне недооценивают, ибо у канадцев не было особого повода себя проявить.

Вот и поглядим.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

