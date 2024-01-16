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Началось возрождение десантно-штурмовых бригад России

Александр Коваленко
16 января 2024, 08:10
Интересно, как они проявят себя сейчас, когда ЛБС не только прикрыта средствами ПВО, но и подразделения уже штатно имеют ПЗРК?
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Оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

В последние дни, а особенно сегодня, поступало немало вопросов относительно создания в составе российских оккупационных войск десантно-штурмовых бригад, в задачи которых будет входить десантирование в ближней тыловой зоне.

Что же... Да, это правда. И одна такая бригада, так называемая 49-я ОДШБр, уже действует в составе 58-й ОВА ЮВО, зона ответственности которой - Запорожская область. Но в целом, прежде чем делать какие-то скоропалительные выводы и задавать последующие вопросы, следует понимать несколько очень важных моментов.

Первый момент. В ОДШБр нет ничего необычного и нового, ведь это подразделения имевшие место быть в составе Сухопутных войск Советской армии. Важный момент, данные подразделения подчинялись командованию армии, а не командованию ВДВ. И этот момент стоит запомнить, пригодится несколькими абзацами ниже.

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Второй момент. Это не первая попытка воссоздать ОДШБр в российских войсках. Данный эксперимент проводился в отношении 31-й ОДШБр, но при сохранении её в подчинении командования ВДВ.

Третий момент. За время полномасштабной войны в Украине, российская десантура показала крайне низкую эффективность в рамках своего функционала - высадка десантов. Из более чем 30 воздушно-десантных операций удачно оказалась лишь одна... в Гостомеле. Все остальные провалились.

Интересно, как они проявят себя сейчас, когда ЛБС не только прикрыта средствами ПВО, но и подразделения уже штатно имеют ПЗРК?

При этом, проведённое в Гостомеле десантирование, в российских кругах считается успешной операцией исключительно за счёт применения ВДВ как отдельного рода войск.

И вот тут возникает четвёртый момент, в рамках которого следует вспомнить о первом.

В конце декабря я сообщал, в районе Ивановского интенсифицировались действия в исполнении 11-й ОДШБр. Казалось бы, ничего странного, но нюанс в том, что 1 декабря, 11-ю ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками.

Тогда же я отмечал, российская десантура сейчас пытается абстрагироваться от остальных родов войск "сухопутчиков" и превратиться в нечто похожее на независимое по командованию формирование в составе вс рф. Централизация управления десантными войсками является первым шагом, по отделению данных подразделений, которые выпрыгивают из движущегося над землёй транспорта с криком "Гойда!", от всех остальных компонент не только с перспективой создания своего центра управления, но и бюджетом.

Именно Ивановское для командования ВДВ является местом, где они могут показать эффективность данной концепции. То есть, быстрый захват села в первом квартале 2024 будет для ВДВ приоритетом и ради доказательства живучести данной концепции, но, в первую очередь за возможность получить большее именное корыто, они готовы стереть 11-ю ОДШБр из далёкого Улан-Удэ, в "ноль", но добиться результата в максимально сжатые сроки.

И вот, в рамках этого, фактически, раскола, в российских войсках, возникают ОДШБр, которые не являются следствием поиска нового метода эффективного применения войск, а банальной битвой за корыто.

Внутри российской армейской структуры началась борьба за корыто не просто между видами вооружённых сил, моряками, сухопутчиками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск, по принципу, такого себе, внутриструктурного ЧВК, со своим командованием и своей кормушкой, но при этом являющихся регулярной армией.

Фраза, со временем в россии у каждого будет своя армия, приобретает новые грани.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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