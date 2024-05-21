Началась кампания по принуждению Украины унизительно запросить мира у Путина

В этой кампании активно используют российских как бы оппозиционных спикеров.

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Игорь Эйдман, и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, скриншо из видео

Хор пораженцев.

К хору пораженцев имени Арестовича присоединенился Ходорковский: "Господа, вы практически проиграли войну на Украине". Пророчит сдачу Харькова и Одессы и т.д.

Идет планомерная кампания по принуждению Украины к тому, чтобы она унизительно запросила мира у Путина (а он потребует капитуляцию). Организована эта кампания, вероятно, российскими и некоторыми украинским олигархами: Абрамовичем (засветился). Всем им страшно надоела война и санкции. Хотят вернутся к своей довоенной жизни ценой сдачи Украины, в которую не верят, будучи ментальными торгашами, тупо считая ресурсы сторон, но не понимая в принципе, что такое боевой дух нации.

видео дня

В этой кампании активно используют российских как бы оппозиционных спикеров (включая бывших коллег по олигархическому цеху), а также западных журналистов и некоторых украинских общественных деятелей.

Ничего у них не получится. Украина не может проиграть. Это был бы пролог к атаке России на НАТО и глобальной катастрофе, которую свободный мир не допустит.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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