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На Запоребрье задули электоральные вихри

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

19 сентября 2021, 07:45

Основным способом манипуляции и фальсификации результатов орко-волеизъявления становится как раз "электронное голосование".

Россия,флаг
В России проходят парламенские выборы / Reuters

В Мордоре сегодня первый день парламентских выборов. Ну как, выборов... скажем так, "голосования" за предложенных властью кандидатов в депутаты "ГосДуры". И уже появились первые цифры, поражающие воображение. Это, конечно, не знаменитые 146% "поддержки", но тоже достаточно впечатляюще.

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Например, в первый же день явка жителей Москвы (где популярность правящего в РФ "ЕдРа" составляет не более 11-15%) составила более 20% (24.4%). И это при том, что значительная часть москвичей собиралась вовсе не участвовать в этом балагане, согласно соцопросам накануне...

Но самое интересное не это, а количество зарегистрированных жителей мордо-столицы на так называемое "электронное голосование". Если кто забыл, то напомню - все сторонние и "непосредственные" наблюдатели за этим незабываемым электоральным представлением Кремля практически в один голос предупреждали о том, что основным способом манипуляции и фальсификации результатов орко-волеизъявления станет как раз именно "электронное голосование".

Так вот, как оказалось, что в Москве таковых обнаружилось внезапно более 2-х миллионов особей из 7-и миллионов общего количества столичных туловищ, имеющих право изображать из себя одну "электоральную единицу".

В принципе это объяснимо. Учитывая уровень "популярности" путинской партии непосредственно в Москве, конторе "Эллочке-людоедки" (в миру ЦИК, под водительством Эллы Памфиловой) тут "сам бог велел" упороться именно в "электронное голосование". Как говорится, "ловкость софта и никакого мошенничества"...

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