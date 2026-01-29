На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта

Остается только понять, какому из них кремлевский лидер отдаст предпочтение и что именно заставит его выбрать мир.

После первых за все время большой российско-украинской войны трехсторонних переговоров в Абу-Даби источники в американской администрации предположили, что вскоре может состояться личная встреча Зеленского и Путина. Политическая фантастика? Возможно. Но и сама трехсторонняя встреча еще недавно казалась политической фантастикой. И, тем не менее, она состоялась.

Когда мы уже привычно говорим, что Путин не столько ведет переговоры, сколько их имитирует — то есть затягивает время, — мы должны понимать: даже для имитации нужна повестка дня. Главное же заключается в том, что российский президент явно не заинтересован в прямой конфронтации с американским коллегой и делает все, чтобы этой конфронтации избежать.

Но для этого нужно прежде всего демонстрировать миролюбие и готовность завершить российско-украинскую войну. И здесь набор "трюков", которыми кремлевский фокусник пытается загипнотизировать аудиторию, очевидно, исчерпывается.

Сначала, в первые месяцы после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, было достаточно телефонных звонков и разговоров о возможности завершения войны: американский президент настаивал на прекращении огня, а российский вежливо отказывался.

Впоследствии, когда Трамп начал говорить о "замечательных телефонных разговорах", которые не приводят ни к какому результату, Путин предложил "разблокировать" стамбульский процесс — без реальных сдвигов. Состоялась двусторонняя встреча в Анкоридже, однако и там не удалось договориться, разве что впоследствии заговорили о "духе" этой встречи, под которым в Москве продолжают понимать вывод украинских войск из неоккупированных районов Донбасса.

Затем Путин, пытаясь предотвратить предоставление Украине дальнобойного оружия, договорился с Трампом о встрече в Будапеште. Однако этот саммит сорвался после того, как главы внешнеполитических ведомств не смогли согласовать возможные договоренности. Раздраженный Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов. И тут появился "мирный план", предложенный российской стороной Белому дому. Но для того, чтобы его обсуждать и демонстрировать серьезность намерений, нужно встречаться.

И сейчас мы как раз на этом этапе. Когда россиянам пришлось согласиться даже на трехстороннюю встречу ради демонстрации миролюбия. Но Вашингтон будет подталкивать Москву к следующим шагам. Даже к встрече президентов, которая тогда станет несомненным дипломатическим триумфом Дональда Трампа. Ведь собрать за одним столом Зеленского и Путина гораздо сложнее, чем, скажем, армянского премьера Пашиняна и азербайджанского президента Алиева, которые до визита в Овальный кабинет неоднократно встречались между собой.

Означает ли это, что мы приближаемся к завершению войны? Никакие переговоры, даже на самом высоком уровне, этого не гарантируют. Однако существует другая важная формула, связанная с реальным состоянием российской экономики и готовностью Путина рисковать новыми западными санкциями. Если российский президент придет к выводу, что его экономические возможности не позволяют продолжать войну еще несколько лет подряд, а новые санкции значительно ухудшат состояние российской экономики, он пойдет и на встречу с Зеленским, и на прекращение боевых действий.

Можно ли говорить, что мы уже видим признаки этого изменения намерений на фоне жестокой бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины и попыток буквально заморозить гражданское население? В определенной степени такими признаками являются и сами трехсторонние переговоры, и состав российской делегации, в которой мы больше не видим "историка" Мединского, зато знаем о присутствии генералов и даже главы Главного управления Генштаба — адмирала Игоря Костюкова. А такие чиновники уже не для "мебели", а для разговора о действительно серьезных вопросах.

Это демонстрирует, что на рабочем столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта. Остается только понять, какому из них кремлевский глава отдаст предпочтение и что именно заставит его выбрать мир.

