Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта

Виталий Портников
29 января 2026, 08:48
200
Остается только понять, какому из них кремлевский лидер отдаст предпочтение и что именно заставит его выбрать мир.
На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта
Владимир Путин / Фото kremlin.ru

После первых за все время большой российско-украинской войны трехсторонних переговоров в Абу-Даби источники в американской администрации предположили, что вскоре может состояться личная встреча Зеленского и Путина. Политическая фантастика? Возможно. Но и сама трехсторонняя встреча еще недавно казалась политической фантастикой. И, тем не менее, она состоялась.

Когда мы уже привычно говорим, что Путин не столько ведет переговоры, сколько их имитирует — то есть затягивает время, — мы должны понимать: даже для имитации нужна повестка дня. Главное же заключается в том, что российский президент явно не заинтересован в прямой конфронтации с американским коллегой и делает все, чтобы этой конфронтации избежать.

Но для этого нужно прежде всего демонстрировать миролюбие и готовность завершить российско-украинскую войну. И здесь набор "трюков", которыми кремлевский фокусник пытается загипнотизировать аудиторию, очевидно, исчерпывается.

видео дня

Сначала, в первые месяцы после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, было достаточно телефонных звонков и разговоров о возможности завершения войны: американский президент настаивал на прекращении огня, а российский вежливо отказывался.

Впоследствии, когда Трамп начал говорить о "замечательных телефонных разговорах", которые не приводят ни к какому результату, Путин предложил "разблокировать" стамбульский процесс — без реальных сдвигов. Состоялась двусторонняя встреча в Анкоридже, однако и там не удалось договориться, разве что впоследствии заговорили о "духе" этой встречи, под которым в Москве продолжают понимать вывод украинских войск из неоккупированных районов Донбасса.

Затем Путин, пытаясь предотвратить предоставление Украине дальнобойного оружия, договорился с Трампом о встрече в Будапеште. Однако этот саммит сорвался после того, как главы внешнеполитических ведомств не смогли согласовать возможные договоренности. Раздраженный Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов. И тут появился "мирный план", предложенный российской стороной Белому дому. Но для того, чтобы его обсуждать и демонстрировать серьезность намерений, нужно встречаться.

И сейчас мы как раз на этом этапе. Когда россиянам пришлось согласиться даже на трехстороннюю встречу ради демонстрации миролюбия. Но Вашингтон будет подталкивать Москву к следующим шагам. Даже к встрече президентов, которая тогда станет несомненным дипломатическим триумфом Дональда Трампа. Ведь собрать за одним столом Зеленского и Путина гораздо сложнее, чем, скажем, армянского премьера Пашиняна и азербайджанского президента Алиева, которые до визита в Овальный кабинет неоднократно встречались между собой.

Означает ли это, что мы приближаемся к завершению войны? Никакие переговоры, даже на самом высоком уровне, этого не гарантируют. Однако существует другая важная формула, связанная с реальным состоянием российской экономики и готовностью Путина рисковать новыми западными санкциями. Если российский президент придет к выводу, что его экономические возможности не позволяют продолжать войну еще несколько лет подряд, а новые санкции значительно ухудшат состояние российской экономики, он пойдет и на встречу с Зеленским, и на прекращение боевых действий.

Можно ли говорить, что мы уже видим признаки этого изменения намерений на фоне жестокой бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины и попыток буквально заморозить гражданское население? В определенной степени такими признаками являются и сами трехсторонние переговоры, и состав российской делегации, в которой мы больше не видим "историка" Мединского, зато знаем о присутствии генералов и даже главы Главного управления Генштаба — адмирала Игоря Костюкова. А такие чиновники уже не для "мебели", а для разговора о действительно серьезных вопросах.

Это демонстрирует, что на рабочем столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликта. Остается только понять, какому из них кремлевский глава отдаст предпочтение и что именно заставит его выбрать мир.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:07Украина
Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:36Синоптик
Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Последние новости

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

Реклама
08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Реклама
04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

Реклама
20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять