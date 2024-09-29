На самом деле нам не нужна никакая сделка с РФ

Никакой deal не может быть ни "справедливым" ни "несправедливым", поскольку не будет соблюден.

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Зеленский и Трамп во время встречи / Коллаж: Главред, фото: Голос Америки

Встреча Трампа с Зеленским таки состоялась. Стороны воспользовались вниманием медиа, разогретым скандалом накануне, чтобы продемонстрировать свою конструктивность и примирение.

Трамп снова продавал "лучшему в мире торговцу" свои услуги посредника для сделки с Путиным. Именно для этого он хвастался своими хорошими отношениями с убийцей и военным преступником.

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Зеленский (не без легкого троллинга) кивал и поддакивал, приглашал Трампа в Украину (которой, по словам Трампа, уже нет...)

На самом деле нам не нужна никакая сделка, сделка или дело с РФ и Путиным. Никакой deal не может быть ни "справедливым" ни "несправедливым", поскольку не будет соблюден.

Нам надо будет постоянно держать врага на расстоянии выстрела. Только это возможно и реалистично.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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