Апатия аппарата Путина чувствуется уже во всем. Она разлита в воздухе. Я, как бывший чиновник, чувствую ее уже и в выступлениях Пескова, и Лаврова.

На Путина уже махнули рукой, у Пескова и Лаврова апатия, говорит Альфред Кох / УНИАН, скрин

...Сегодня только разве что из утюга не раздается голос какого-нибудь очередного эксперта, который рассказывает нам, с какой целью приехал товарищ Си к своему другу Пу в Москву и каковы окажутся результаты этой поездки.

Разумеется, большинство публики мало интересует развитие невоенного экономического или культурного сотрудничества между Китаем и Россией. Всех интересуют лишь два вопроса: будет ли Китай поставлять оружие Путину, и убедит ли Си Цзиньпин Путина вывести войска с территории Украины.

Диапазон возможных ответов, например, на второй вопрос не укладывается в отрезок между "получится" и "не получится". Потому, что есть еще вариант (встретил у одного эксперта), что они вообще эти темы затрагивать не будут. Тема, мол, взрывоопасная, договориться по ней почти невозможно, и вряд ли Си Цзиньпин возьмется за решение задачи, когда так велика вероятность полного фиаско таких переговоров.

видео дня

Я уже все свои прогнозы высказал и предлагаю просто подождать пару-тройку дней. Уже к среде мы все узнаем. Если после переговоров Си действительно выйдет на разговор с Зеленским, то тогда-то мы все и выясним.

Путин съездил в Мариуполь и Ростов-на-Дону. Это просто комедия, как это все обставлено. Все так по-сиротски скупо. Какая-то необязательная картинка. Выхваченные фразы, случайные ракурсы. Абсолютно неинформативно и крайне неубедительно. Большинство публики даже засомневалось: а был ли он там, или это все снято у него на даче? Альтернативной этой является версия о двойниках. Редкие люди считают, что так скупо и непрофессионально можно показать реальный визит главы государства.

Для сравнения еще раз посмотрите, как освещали СМИ посещения Зеленским Лисичанска, Херсона и Бахмута. Это же небо и земля. Там все подробно показано, хорошо снято, не ночью, не впотьмах. Причем освещены ключевые события, вручение наград, проход по городу, по узнаваемым местам, чтобы не было сомнений и т.д.

Вряд ли все это можно списать на халтурную работу путинских пиарщиков. Скорее всего, тут все в кучу. И реальные проблемы безопасности и выдуманные страхи самого персонажа, вызванные манией преследования. И отсутствие смысла в таких поездках. И, все-таки, да, заметная небрежность в подготовке этого материала.

Зачем перед столь важным визитом куда-то ехать? Тем более, так бессмысленно и вымученно. Не лучше бы посидеть, подготовиться к встрече с практически единственным значимым партнером, который еще готов с тобой разговаривать? Заслушать специалистов, расписать роли, утрясти еще раз план встречи.

Мне кажется, все это вызвано общим резким снижением качества работы всего путинского аппарата. Я это заметил еще и по тому, как заметно хуже стали готовить ему речи. Спичрайтеры просто гонят в своих текстах какую-то неубедительно, малоаргументированную пургу. Раньше все было значительно лучше.

Раньше, когда Путин отклонялся от текста и нес отсебятину, было сразу заметно, что он отошел от продуманного и хорошо написанного текста и либо несет полную околесицу, либо "искрометит" как обычно плоско и не смешно.

Сейчас эта грань стерлась. И у меня иногда складывается ощущение, что он уже теперь несет всякую хрень беспрерывно. И тогда, когда заглядывает в шпаргалку, и тогда, когда импровизирует.

А это первый признак плохой работы его свиты. Потому, что раньше они писали ему крепкие тексты и старались не давать возможности нести отсебятину. А теперь махнули рукой: он, типа, безнадежен и объяснить ему, что он не так остроумен и находчив, как ему кажется, нет никакой возможности. Поэтому мели Емеля - твоя неделя.

Это апатия аппарата, она чувствуется уже во всем. Она разлита в воздухе. Я, как бывший чиновник, чувствую ее уже и в выступлениях Пескова, и Лаврова и остальных чинуш рангом поменьше. И даже в выступлениях путинских пропагандистов. Все меньше фантазии, все меньше жара и темперамента. Старые, заезженные ходы и трюки, никакой новизны, никакой свежести аргументов, полное отсутствие неожиданных ходов…

Всем все становится пофигу. И вот уже даже Пригожин больше не жалуется на отсутствие снарядов. А ведь снарядов у "Вагнера" за это время не прибавилось.

И даже брошенные в мясные атаки мобики и те без устали записывают видеоролики, в которых как под копирку жалуются на то, что их готовили охранять склады, а вместо этого бросают на верную смерть. "Мы не отказываемся служить, но мы не обучены, у нас нет снарядов, артподдержки" и т.д. Все одно и то же, одно и то же.

И судьба у этих роликов и у мобиков будет та же, что и раньше: ролики в мусорное ведро, а мобиков - на утилизацию (то есть тоже - в мусорное ведро). И никто не хочет разорвать этот замкнутый круг и увидеть, наконец, бессмысленность как этих роликов, так и мясных атак. Всем все пофигу: есть патроны, нет патронов… Какая разница? Вот тебе ружжо, иди - воюй.

Им все пофигу? Ну и славно. Зато нам не пофигу. Потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник