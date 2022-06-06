На проигрыше Кремль не остановится, или Почему слабая Россия все равно будет опасной

Даже в случае проигрыша Россия останется обузой для мира / Коллаж УНИАН, Reuters

После войны, Украине полезно будет внимательно наблюдать над проигравшей российско-украинскую войну и ослабленной Россией. На первый взгляд, кажется, что будущее России, зажатой железным обручем эффективных санкций, контрибуций и репараций, будет только в продаже энергоносителей, полезных ископаемых под контролем западных ТНК и демонстрации своего "мирного" поведения.

Увы, все гораздо сложнее и хуже. Будущее России - в имитации миролюбия, в скрытом культивировании комплекса неполноценности, несправедливости и обиды на весь мир среди дезориентированного российского населения, которое буде винить в поражении войны с Украиной, кого угодно кроме себя.

Главная геополитическая роль России, по-прежнему, будет заключаться в "продаже" угрозы вторжения в любую часть мира и нарушения любых международных правил и обязательств. А для особых ценителей ее исторического предназначения Россия будет "продавать" наиболее агрессивным, авантюрным странам-клиентам угрозу ядерной бомбардировки их "врагов". Именно этой последней услугой - угроза миру ядерной войной, послевоенная Россия так интересна для Китая, Ирана и Северной Кореи.

Наконец, будущая послевоенная Россия, используя свой богатый исторический опыт дестабилизации в мире, остается местом притяжения зарубежных политиков-радикалов правого и левого толка, которым не хватает сил для захвата или удержания власти в собственной стране (синдром Трампа-Меркель или Орбан-стиль).

Благодаря, спрятанным в недрах мировой финансовой системы сотен миллиардов долларов, к обиженной, послевоенной России потянутся за финансированием новое поколение криптофашистов и коррумпированных политиков Европы и Америки. Ибо в мире нет более надежного источника финансирования политической коррупции и экстремизма на Западе, чем спрятанные деньги Кремля. И не важно, кто в тот момент будет у власти в России.

Читайте такжеЗверь придет в Европу: чем опасны призывы Макрона не дразнить Россию и ПутинаЭкономическая и политическая коррупция, и угроза ядерного оружия - это будет специализация внешней политики послевоенной России. И виноватым в этой опасной роли России будет весь "коллективный" Запад с его тягой к компромиссам к агрессору-России.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"