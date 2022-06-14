На пороге третьей мировой войны: почему осенью с подачи Китая может начаться реальный треш

Китай к осени может начать свою спецоперацию, свой "крымнаш" / Reuters

По информации RFA, Си Цзиньпин подписал приказ о праве на проведение "специальной операции" против Тайваня. Государственные СМИ Китая текст не публикуют, лишь отмечают, что речь идет о "non-war military operations" с целью обеспечения национального суверенитета КНР.

Если Запад, в первую очередь ЕС, и дальше будет "сопли жевать", затягивая предоставление реальной военной помощи Украине, а также продолжая спонсировать войну Путина против Украины, то уже этой осенью есть реальные риски начала полномасштабной Третьей мировой войны.

Ведь США имеют военные обязательства перед Тайванем.

Да и Байден во время своего недавнего турне в Южную Корею и Японию заявил, что США вступят в войну с Китаем, если он попытается оккупировать Тайвань военным путем.

А у великого кормчего Си осенью "выборы" на третий срок. И ему свой "крымнаш" будет очень кстати.

За последний год количество военных учений и нарушений воздушного пространства Тайваня военно-воздушными силами Китая многократно возросли.

И Китай это вам уже не 1,5% мирового ВВП, как у Российской Федерации. Это – 18 трлн долларов США по итогам 2021 года.

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И если против России Запад боится вводить реальные санкции, то против Пекина – тем более. А там очень внимательно следят за войной в Украине.

Так что, если ситуация с поставками вооружений Украине не изменится к осени, вполне допускаю, что Си начнёт свою "спецоперацию". И вот тогда начнётся реальный треш.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета