Отвлекающий удар ВСУ планируется в тех местах, где будут обнаружены слабые места противника - на восточном и южном направлении.

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Маломуж считает, что на плечах паникующих россиян мы сможем зайти в Крым / Коллаж фото Главред, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Для того, чтобы контрнаступление было для нас успешным, нужно обратить внимание на некоторые моменты.

Во-первых, надо оценить силы и средства противника и наши возможности, и в соответствии с этим подготовиться. Это целый комплекс - разведывательные данные, которые должны действительно свидетельствовать о том, каковы потенциальные возможности в живой силе врага, на каких направлениях, каков его огневой потенциал и потенциал боеприпасов. И самое главное - какие резервы может задействовать враг и на каких направлениях. Исходя из этих данных, наше командование, Генштаб, и планирует эти наступательные операции, оценивая наши ресурсы и возможности и готовя их для успешного контрнаступления на тех направлениях, где враг, во-первых, этого не ожидает, где есть перспектива развития контрнаступления стратегического уровня. Это предполагает не только прямые наступательные операции, но и удары с тыла, флангов, дезориентирующие противника, но и обеспечение наших тыловых возможностей и флангов. Потому что у нас была практика, во время которой было наступление на Изюм, Балаклею и была возможность зайти в Луганск, но были недостаточно обеспеченными наши тыловые возможности и фланги, из-за чего враг мог ударить по нам сзади или создать предпосылки для окружения. Поэтому мы и остановились на линии Сватово-Кременная, чтобы восполнить резервы и не допустить такой возможности для противника.

Во-вторых, чрезвычайно важно получение и системное введение в войска новейшей техники, вооружения и получение огромного количества боеприпасов – это не менее важный этап наряду с подготовкой войск. Потому что не имея дальнобойных ракет до 150 километров, которые должны уничтожать тыловые возможности врага (резервы, склады, штабы, самолеты, дроны и огневые средства в случае их поставки на фронт), должны быть и эффективные системы ПВО, и стратегические средства, которые мы получаем от Patriot, и зенитные ракетные комплексы на фронте, которые будут сбивать самолеты, ракеты и беспилотники, которые могут создать большие проблемы нашим силам наступления.

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В-третьих, нужны мощные ударные кулаки, которые должны формироваться за счет бронетехники, БТРов, самоходных артиллерийских установок и поддержаны ракетными системами, которые будут наносить удары на больших расстояниях, больше 80 километров. Некоторые ракеты добивают уже на 150 километров, что помогает уничтожать дополнительные ресурсы РФ, которые она будет подтягивать на приоритетные направления или маневрировать из других секторов в направлении основного удара ВСУ. То есть надо уничтожить эти ресурсы еще до того, как они начнут движение – не на фронте, а когда они идут с тыла, или с другого участка фронта. Разумеется, это и Leopard, и Challenger 2, которые мы получили, Abrams, БТРы Bradley и другие, которые обеспечат как эффективные наступательные операции, так и маневры большого количества войск и уничтожение танков противника.

Также для контрнаступления нужны мощные возможности радиолокационного контроля - это и авиация, и ракетные системы, и радиоэлектронные модели контроля, которые обеспечивают не только обнаружение огневых точек врага, но и их нейтрализации и дезориентации путем установки соответствующих электронных экранов, которые не дают возможности навести оружие на украинские позиции.

Ну и, конечно, огромное количество боеприпасов - это та основная составляющая, которая обеспечит эффективность использования всех сил и средств наших войск. Без боеприпасов фактически война никоим образом не может быть успешной, потому что даже те средства, которые не имеют боеприпасов тогда лишены какой-либо ценности.

Не менее важна мощная система подготовки украинских войск, особенно тех, которые сегодня обладают новейшим вооружением западного образца, а также формирование мощных частей резерва, которые сегодня готовятся на базе Минобороны и МВД. В частности, здесь мы уже имеем восемь бригад прорыва и дополнительные еще формируются на базе Нацгвардии и спецслужб. Это - целый комплекс подготовки бойцов и командиров, которые будут нацелены на проведение мощных ударных операций в комплексе с новейшим вооружением, новыми навыками и комплексным применением этих средств.

Также возможно проведение отвлекающих ударов или ударов по отдельным направлениям, но это не будет основным ударом. Он, думаю, планируется в тех местах, где, с одной стороны, будут обнаружены слабые места противника, а с другой - будет перспектива широкомасштабного контрнаступления. Это возможно, если говорить без расшифровки, и на восточном направлении, и на южном, в процессе чего на плечах паникующих россиян мы сможем заходить даже в Крым, то есть тогда возможно и проведение кампании по освобождению оккупированного Крыма.

Поэтому при условии комплекса мероприятий организационных, оперативных и военных, глубокого исследования за счет радио- и агентурной разведки противника мы сможем подготовить, спланировать конкретные стратегические операции и самое главное, их реализовать в ближайшие сроки, которые называются руководителями ведомств. Но это возможно при условии готовности. Эта готовность сейчас назревает, поэтому в ближайшие месяц-два эти планы должны быть реализованы.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины специально для Главреда