Подготовка комбинированной ракетной атаки требует времени. Планирование, техническое обеспечение.

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Харьков ракетный удар / Коллаж: Главред, Фото: t.me/synegubov

Удары ракетами по гражданским объектам – это не "ответ за что-то", как пытаются рассказывать. Просто на нас напали российские людоеды, которые специально стреляют по гражданским, в том числе - ради пропагандистского эффекта (как на днях в Донецке). Это их тактика. А если целятся по военным, но промахиваются – сопутствующие жертвы среди гражданских воспринимают как часть рутины.

Подготовка комбинированной ракетной атаки требует времени. Планирование, техническое обеспечение. Роспропаганда может врать, что так они "ответили" за рандомную Усть-Лугу. Чтобы разные доброхоты убеждали Украину "не провоцировать россиян". Это очевидная чушь.

Усиление ПВО. Уничтожение носителей ракет в точках базирования. Санкции, чтобы осложнить производство. Всё известно.

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Что касается Харькова. Я уже писал – россияне будут терроризировать город, чтобы усиливать запрос "пусть всё как-то закончится". Закончиться оно может в одном случае: преступный умышленный террор полуторамиллионного города – это достаточное основание для ЛЮБОГО ответа по России.

Мотивация оставить Харьков в покое будет расти прямо пропорционально увеличению возможностей доставать Россию. Вот с нашей стороны – это чистый обоснованный, максимально легитимный ответ. Всех собеседников, кто призывает "не провоцировать", я приглашаю в Харьков.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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