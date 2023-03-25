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На мокшанских болотах есть много пещер для основания таежной лавры!

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

25 марта 2023, 06:55
Если сейчас гуня начнет брыкаться, так Варфоломей соберет срочный собор и гуню на началах "Педалиона" низложат.
Киево-Печерская Лавра
Власти должны довести до логического завершения выселение ФСБшников из Лавры / УНИАН

Насчет Печерской Лавры и выдворения оттуда офицеров фсб в гриме священников. Вся эта компашка уже давно ходит под несколькими тяжелыми статьями Уголовного кодекса. Это недопустимо, чтобы враг даже в мирные времена экспроприировал и эксплуатировал религию, веру и большую часть верующих. Задуривая украинскому обществу уже 30 лет независимости мозги на церковных службах. УПЦ даже после 24 февраля 2022 года никак не изменилась. Как читали еще до войны молитвы за Маскву, РПЦ и здоровье ее главаря бандюка кирилла-Гундяева... так и продолжают читать.

Сейчас власть должна проявить политическую волю и довести до логического завершения выселение ФСБшников из Лавры. Не смотря на скульптуру пашки Мерседеса. Конечно он будет сопротивляться. Где же это существо еще такую шару найдет, чтобы деньги грабастать экскаваторным ковшом. Покупать поместья и коллекционировать Мерседесы. Только в Лавре Пашка такое может.

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Если эти воры будут сопротивляться, с ними надо разговаривать взяв в руки не Библию... а Уголовный кодекс. Потом отпустить под подписку о невыезде. На другой день всю эту фсбэшную лаврскую гадость можно будет найти только на мошканских болотах. Там есть очень много пещер для основания таежной лавры фсб.

Если сейчас власть не доведет это дело до конца, это будет большое стратегическое поражение Украины на идеологическом и политическом фронте!

Кстати, сегодня Вселенский патриарх Варфоломей заявил:" Русская Православная Церковь несет ответственность вместе с руководством России за агрессию против Украины " - REUTERS.

О чем говорит такое заявление Вселенского патриарха?

Он говорит международному обществу, что мировое православие отреклось от патриарха МПЦ Кирилла-Гундяева и обвиняет МПЦ в страшных преступлениях и грехах. Обозначив гуню для Международного уголовного суда в качестве подозреваемого. Варфоломей по сути выдал разрешение (еще один ордер) на арест гуни.

Если сейчас гуня начнет брыкаться, так Варфоломей соберет срочный собор и гуню на началах "Педалиона" низложат. А у их бандитской церкви (департамент ФСБ) вообще заберут томос.

Может хоть через 300 лет справедливость одержит победу. У воров Киевского патриархата наконец-то заберут то, что им никогда не принадлежало!

Источник

Лавра УПЦ МП
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