УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На месте россиян я бы начал выезжать из Крыма

Виктор Андрусив
3 мая 2023, 08:15
140
Уничтожить мост столь же важно, как и прорвать оборону противника. И это однозначно будет сделано.
Украинские военные, Виктор Андрусив, Крым
Россиянам пора выезжать из Крыма, говорит Андрусив / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Андрусива, УНИАН

В прошлом году я одним из первых сказал, что Крымскому мосту придет конец. Мы даже марку соответствующую нарисовали. Сейчас мы приближаемся к ситуации, когда конец моста является частью нашей контрнаступательной операции.

Уничтожить мост столь же важно, как и прорвать оборону противника. И это однозначно будет сделано.

Но тут возникает еще один интересный эффект. Если ВСУ перережут сухопутный коридор и уничтожат мост - как эвакуироваться населению?

видео дня

Дело в том, что с 2014 года в Крым переселили более 300 тысяч человек из рф. Это преимущественно военные с семьями. И, конечно, они захотят максимально вывезти оттуда близких.

Поскольку это будет невозможно через мост и сухопутный путь, останется водный. Поэтому есть большая вероятность, что мы станем свидетелями масштабного гуманитарного кризиса, вызванного желанием сотен тысяч эвакуироваться. На этом фоне еще надо будет держать оборону, с ограниченными запасами МТЗ и снарядов.

Как говорится, karma, и мы еще будем наблюдать куда худшие кадры эвакуации, чем это было в первые дни войны в наших городах. На месте россиян я бы начал выезжать из Крыма уже, пока не поздно.

Источник

война в Украине Крымский мост деоккупация Крыма Виктор Андрусив
Реклама

Главное за день

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

09:14 Украина
Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

08:25 Украина
Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузером

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузером

08:24 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:14

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

08:57

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

08:47

Для украинцев запустят новые пенсии: кто сможет получить еще 7 тысяч грнВидео

08:25

Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

08:24

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузеромЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:15

На месте россиян я бы начал выезжать из Крымамнение

08:13

"А что ваша доця делает для мира?": Порывай досталось за выходку Королёвой

07:47

"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке разведданных Пентагона из новостей - WP

07:39

"Сценариев может быть два": эксперт рассказал, сколько будет продлиться украинское контрнаступлениеВидео

Реклама
07:06

В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского мостаВидео

06:39

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

06:10

Почему россияне всё чаще обстреливают сами себямнение

05:00

Как избавиться от луковой мухи: способы, которые помогут всем дачникам

04:10

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

03:20

Военный эксперт пояснил, почему россияне в Крыму не могут противостоят "бавовне"Видео

03:20

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

02:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

02:20

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

01:34

Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

00:51

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
02 мая, вторник
23:53

Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи УкраинеВидео

23:53

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:14

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - МусиенкоВидео

23:11

"Мумия возвращается": Алла Пугачева шокировала новым имиджемВидео

22:53

Что будет ВСУ проще взять под контроль - Крым или Донбасс: прогноз экспертаВидео

22:27

Украина вероятнее всего не одержит победу в войне в этом году - генерал СШАВидео

22:25

Певица Шер рассталась с возлюбленным, который младше ее на 40 лет

21:43

РФ 9 мая может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, чем могут бить оккупантыВидео

21:09

Мощные взрывы в Севастополе: "власти" говорят об "учениях", а в Сети появляются фото "прилета"Видео

20:48

Как ускорить уборку в квартире: 7 простых способов

20:38

Украина готовит наступление в следующие недели - госсекретарь СШАВидео

20:23

Ворвется самое сильное похолодание: в Украину несется знойная погода - синоптикВидео

20:12

Какие украинцы должны были подать декларацию о доходах до мая: что грозит тем, кто этого не сделал

20:08

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

19:35

"Эта бабища городит ересть": россияне набросились на МИД из-за заявления о сроках возвращения на ОИВидео

19:26

Где можно добавлять базилик: ответ о простом растении изумитВидео

19:20

Плешивый черт получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей душимнение

19:17

Демократия без народовластия. Армянская иллюзия для западного потребителя

19:15

"Он приедет": друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в УкраинуВидео

18:37

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФВидео

Реклама
18:29

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном МариуполеВидео

18:21

Виктория Бекхем засветила мокрый "стыд" своего мужа

18:14

В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генералаВидео

17:50

"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

17:40

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - МусиенкоЭксклюзив

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает МишельВидео

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять